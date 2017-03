iPhone 6S è stato lo smartphone più venduto del 2016

Secondo gli ultimi dati pubblicati da IHS Markit, iPhone è stato lo smartphone più popolare dello scorso anno in termini di consegne avvenute globalmente. Al primo posto assoluto iPhone 6S, seguito da iPhone 7, iPhone 7 Plus e iPhone 6S Plus. La compagnia di analisi monitora la situazione del mercato su base trimestrale basandosi sui risultati ottenuti da più di 350 modelli di smartphone. Solo in quinta posizione Samsung, con il suo modello di punta: Galaxy S7 edge.

Assente Galaxy Note 7, rimasto vittima di un serio problema progettuale per quanto riguarda la batteria integrata, mentre dalla sesta posizione in poi troviamo Galaxy J3 (di fascia bassa) e altri modelli del colosso sudcoreano. Totale duopolio fra le due compagnie concorrenti: la Top 10 di IHS Markit comprende praticamente solo dispositivi Apple e Samsung, se si esclude Oppo A53, dispositivo comunque di fascia bassa e molto popolare nei mercati orientali.

"Nel quarto trimestre del 2016 il nuovo iPhone 7 è stato il best-seller, seguito da iPhone 7 Plus", scrive la società. "Apple ha dimostrato di nuovo che i suoi iPhone implementano innovazioni sufficienti per guidare le vendite del settore e mantenere il successo. La compagnia è anche in grado di vendere dispositivi più vecchi per un periodo di tempo esteso. Ad esempio iPhone 6S e iPhone 6S Plus sono ancora fra i modelli più popolari del 2016".

"Samsung Galaxy S7 edge e Galaxy S7 si sono posizionati quinto e nono, rispettivamente. I due dispositivi hanno superato i predecessori, S6 e S6 edge: le consegne combinate dei due modelli nel 2016 sono state di 10 milioni di unità più alte rispetto ai modelli precedenti". Cinque posizioni della Top 10 sono occupate dai coreani, quattro da Apple, numeri che sottolineano la forza hanno sul mercato nonostante le numerose sferzate che arrivano dall'Est.

Sebbene siano sempre più forti per quanto riguarda le vendite, i produttori cinesi devono il loro successo soprattutto alla frammentarietà della loro proposta commerciale. Sorprende l'assenza di Huawei, il terzo produttore di smartphone al mondo, nelle prime 10 posizioni della graduatoria. Per quanto riguarda i numeri: iPhone 6S ha venduto circa 60 milioni di unità, seguito da iPhone 7 con poco più di 50 milioni di unità e iPhone 7 Plus con 25 milioni di unità.

Il primo dispositivo di Samsung, Galaxy S7 edge, si posiziona molto indietro rispetto alla vetta della classifica, con 25 milioni di unità. È comunque importante notare che i dati rappresentano i valori delle consegne stimate, e potrebbero essere diversi dalle vendite effettive registrate dalle diverse società. Apple e molte altre società purtroppo non rilasciano i dati di vendita dei singoli dispositivi, offrendo al pubblico solamente uno spaccato dell'andamento della divisione.