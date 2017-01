Instagram, ufficiali per tutti le dirette video nella sezione ''Storie''

Instagram ha ufficialmente rilasciato per tutti le dirette video per la sezione Storie. Una funzionalità che da tempo era stata rilasciata solo per alcuni utenti selezionati ma che da oggi potrà essere utilizzata da tutti a livello globale. Gli sviluppatori hanno dunque posto in essere quello che per molti è stata una funzionalità introdotto in prima assoluta da Periscope e dunque da Twitter ma che poi ha visto la propria espansione anche ad Instagram.

Come ogni video che si rispetti presente nella sezione "storie" di Instagram anche per le Live sarà mantenuta la regola dell'autoeliminazione dello stesso anche se in questo caso la diretta verrà eliminata non appena essa sarà terminata. Dunque anche le dirette scompariranno proprio come accade da tempo a tutti i video in stile Snapchat che gli utenti del social network possono caricare nel proprio profilo. In questo caso la diretta potrà essere avviata proprio come un normale video o lo scatto di una foto nell'apposita sezione di Instagram selezionando il bottone "In diretta". Da quel momento nel cerchio del proprio profilo delle "Storie" apparirà la dicitura rossa Live e tutti gli utenti potranno vedere la diretta video ed interagire in simultanea con l'utente che la sta realizzando tramite commenti.

Oggi siamo felici di annunciare che i video in diretta su Instagram Stories, un nuovo modo per connettersi con amici e follower in tempo reale, verranno resi disponibili a livello globale nel corso della prossima settimana. Da tutorial di make-up in diretta a DJ set, la community di Instagram ha sempre più strumenti per condividere nuovi aspetti della propria vita. Per trasmettere in diretta, scorri il dito verso destra nel feed e scegli Inizia il video in diretta nella fotocamera. Quando avrai terminato, la storia in diretta non sarà più visibile nell'app. Puoi inoltre vedere i Video in diretta più popolari su Esplora, e sintonizzarti con queste dirette in tempo reale.

Avevamo visto durante lo scorso mese di novembre come alcuni utenti avessero iniziato a segnalare la presenza di questa nuova funzionalità nei propri profili di Instagram. Facebook aveva dunque deciso di aggiungere le dirette Live anche su Instagram proseguendo nella sua opera di "omogeneizzazione" dei servizi permettendo agli utenti di ottendere il massimo della popolarità, del divertimento e chiaramente della socialità con le proprie piattaforme.

Gli utenti che vorranno sperimentare queste nuove dirette video potranno dunque farlo sapendo che i loro video "Live" potranno durare al massimo 60 minuti e che al termine della diretta il video non verrà salvato nelle storie dell'utente ma verrà automaticamente eliminato.