Instagram, in futuro si potranno prenotare appuntamenti direttamente dall'applicazione

Prenotare un taglio di capelli nel proprio salone preferito direttamente dall'applicazione di Instagram. Sembra questo il futuro dell'applicazione fotografica che, secondo quanto riportato da Bloomberg, potrebbe introdurre questa nuova funzionalità già dalle prossime settimane per tutte le aziende interessate. La conferma giunge direttamente dal capo della divisione business di Instagram, James Quarles, il quale ha spiegato come in Instagram si vogliano incrementare le entrate per tutte le aziende che utilizzano il social network per sponsorizzare le proprie attività.

Una funzionalità che potrebbe rappresentare per molti clienti utilizzatori dell'applicativo quanto mai comoda. Tutti coloro che si troveranno a scorrere le immagini su Instagram potranno semplicemente con un tap sul pulsante specifico introdotto prenotare un appuntamento con l'azienda magari direttamente all'Apple Store o magari per portare il proprio smartphone in un centro di assistenza o ancora per prenotare un appuntamento dal parrucchiere. Una semplificazione che oltretutto potrebbe rappresentare un vantaggio non solo per l'utente finale ma anche per l'azienda che si ritroverebbe una pianificazione degli appuntamenti automatica ed immediata.

Instagram ha sempre avuto un grande successo sull'accessibilità immediata a questa tipologia di aziende e la volontà di implementare un pulsante per l'automazione di possibili appuntamenti di certo non può che ampliare l'accesso alla piattaforma rendendola ancora più una vetrina per molte attività commerciali. L'arrivo della nuova funzionalità di prenotazione avverrà nei prossimi mesi e chissà che le aziende possano in questo modo incrementare le proprie entrate "digitalizzando" al massimo i propri prodotti.