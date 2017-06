Iniziano i saldi estivi su GearBest: prezzi bassissimi per Xiaomi Mi 6, droni 4K e molto, molto altro

Iniziano le offerte estive di GearBest con saldi molto interessanti. Fra i prodotti troviamo smartphone e gli accessori tecnologici di Xiaomi, ma ci sono diverse chicche proposte a prezzi in assoluto molto convenienti. Oltre ai dispositivi mobile, fra le offerte, troviamo computer portatili, droni, e addirittura una bilancia smart. In allegato ad alcune offerte vi proponiamo i codici coupon per risparmiare ulteriormente sulle promozioni del portale. Di seguito proponiamo i prodotti più interessanti fra quelli attualmente disponibili: in alcuni casi le offerte sono ad esaurimento scorte, quindi se interessati affrettatevi a cliccare!

Xiaomi Redmi Note 4 è un cosiddetto phablet che abbina un prezzo estremamente concorrenziale a caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Il processore integrato è l'ottimo Snapdragon 625 a basso consumo energetico, che viene abbinato a 3GB di RAM e un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD. Il tutto con una batteria da 4.100 mAh in modo da godere di una lunga autonomia su singola carica. Con il codice coupon Note4K costa solamente 122,81 Euro. Un affare!

Xiaomi Mi 6 è uno degli smartphone più interessanti dell'ultima generazione, grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 835 da 2,45GHz e alla scocca in vetro "premium". Il display è da 5,15" a risoluzione Full HD e ottima densità dei pixel, mentre la batteria da 3.350 mAh supporta la ricarica rapida. Supporta due SIM contemporaneamente e ha un sistema a doppia fotocamera per il modulo posteriore. Con il codice HMI6 costa solo 364,89 Euro con due anni di garanzia europea! Pezzi limitati.

Xiaomi non produce solamente smartphone e tablet, ma propone anche una serie di smart device, come il caso della Smart Weight Scale. Si tratta di una bilancia dal design sottile con funzionalità avanzate e un display LED nascosto. Vanta diverse funzionalità, fra cui il calcolo della massa grassa, di quella muscolare, e molto altro, analizzando l'evoluzione nel corso del tempo. È compatibile con smartphone iOS e Android, e grazie all'offerta lampo costa solamente 43,60 Euro.

Xiaomi Redmi 4 Pro a 137,05 Euro - Coupon GRedmi4

Dotato di una batteria da ben 4.100 mAh, Xiaomi Redmi 4 Pro è uno smartphone che non può fare a meno del proprio device, in alcuna circostanza. Ha una grandissima autonomia operativa abbinata ad hardware di ottimo livello, come il SoC Qualcomm Snapdragon 625 abbinato a 3 GB di RAM. Lo smartphone si caratterizza per un ottimo prezzo di listino e per il sistema operativo proprietario MIUI 8, fluidissimo in ogni frangente. In queste ore si trova a soli 137,05 Euro con il coupon GRedmi4.

Un ultrabook a meno di 300 Euro? Possibile grazie alle nuove offerte estive di GearBest. Adotta un display LCD IPS da 12,3 pollici a risoluzione 2736x1824 e una scocca dal profilo piuttosto contenuto. Integra il sistema operativo Windows 10, che viene gestito da una pattaforma Intel Celeron N3450, 6 GB di RAM e 64 GB di storage via eMMC. Al prezzo di 266,99 Euro grazie al coupon Gearbest02 è davvero un affare per chi necessita di un portatile economico e leggero.

Xiaomi Mi Drone 4K è un prodotto che si contraddistingue per l'ottimo prezzo di listino. Grazie allo sconto applicato in questi giorni dal portale di e-commerce si può acquistare a soli 431,69 Euro, a fronte dei canonici 599,65 Euro a cui è venduto sul portale di e-commerce. Registra alla risoluzione 4K con stabilizzazione attraverso gimbal a tre assi e può essere gestito a distanza con visuale in prima persona. Il coupon per risparmiare oltre 150 Euro è GBXM4K.

Importante: per inserire il codice coupon è necessario eseguire il log-in. Inoltre consigliamo di scegliere la spedizione Italy Express (7-15 giorni) per evitare eventuali sovrapprezzi in dogana.