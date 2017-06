In commercio Meizu M5c, smartphone dalle caratteristiche interessanti a soli 129,99 Euro

Non di soli top di gamma vive il mercato degli smartphone, anzi. Ad essere più venduti sono i modelli di fascia media, dotati di caratteristiche adatte alla quasi totalità delle persone e, spesso, senza troppi compromessi rispetto ai modelli più blasonati. Esistono però anche smartphone che si posizionano ancora più in basso come fascia di prezzo, venduti in enormi volumi nei paesi cosiddetti emergenti ma che non sfigurano certo sugli scaffali di tutto il mondo.

Uno di questi modelli è il nuovo M5c della cinese Meizu, destinato al mercato internazionale, di cui andremo ora a elencare le principali caratteristiche. Lo chassis è realizzato in un monoblocco di policarbonato, materiale resistente e difficilmente danneggiabile, mentre sotto la scocca troviamo il SoC MediaTek MT6737T, a cui si affiancano 2GB RAM e 16GB di memoria interna, espandibile però di altri GB (fino a 256GB) utilizzando memorie microSD.

Il display è un 5 pollici con risoluzione HD (1280x720 pixel), mentre sul fronte batteria Meizu ha scelto di adottarne una da 3000mAh, veramente non male considerando la fascia di prezzo. Due le fotocamere integrate: quella posteriore è da 8Mpixel mentre quella frontale da 5Mpixel. Il terminale può filmare in full HD, mentre da citare è anche la presenza del sensore di impronte digitali per lo sblocco.

Rosso, blu, oro e nero sono le colorazioni disponibili, mentre peso e spessore sono rispettivamente di 135 grammi e 8,5 millimetri. Il connettore è del tipo micro USB. Se vi sono sorte perplessità sui Mpixel della fotocamera e dello schermo, è bene non dimenticare il prezzo: 129,99 Euro, davvero non male anche considerando la presenza del sensore di impronte digitali, l'espandibilità, la batteria ad elevata capacità e, non ultimo, Android in versione 7.0. Ed è anche di aspetto gradevole.