Il Tribunale conferma la class action: Samsung ha truffato gli utenti sulla memoria

Il Tribunale di Milano questa mattina ha rigettato il reclamo di Samsung contro la class action Altroconsumo per la questione dellla memoria dichiarata dei dispositivi Galaxy che avevamo già trattato in una precedente occasione. I giudici hanno confermato integralmente l’ordinanza del Tribunale di Milano del novembre dello scorso anno che dichiarava ammissibile la causa collettiva voluta dall'Organizzazione indipendente dei consumatori.

"Rispedito al mittente il clamoroso tentativo senza successo da parte di Samsung di far cadere l’azione di classe in extremis", ha dichiarato Ivo Tarantino, responsabile Relazioni esterne Altroconsumo. "Per Altroconsumo un’altra vittoria a favore dei consumatori. Ora l’azione andrà avanti con la raccolta delle adesioni prevista a partire dal 1 luglio prossimo".

Le analisi in laboratorio condotte dall’organizzazione avevano dimostrato che negli smartphone e tablet venduti fino al dicembre 2014 la memoria mediamente per un terzo della capacità dichiarata dal produttore era già occupata da sistema operativo e app preinstallate. Uno scostamento tra memoria dichiarata ed effettiva che arrivava sino al 40%; pratica commerciale scorretta già sanzionata da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel 2014 con una multa di un milione di euro comminata a Samsung.

C’è tempo sino al 28 novembre 2017 per la raccolta e il deposito delle adesioni. L'Ordinanza completa del Tribunale si trova a questo indirizzo.