Il processore Xiaomi Surge S1 sui prossimi smartphone Nokia?

Xiaomi e HMD Global, azienda che ha acquisito i diritti sul marchio Nokia per il mercato degli smartphone, avrebbero siglato un accordo per utilizzare il processore Surge S1 all'interno dei prossimi dispositivi di fascia media a marchio Nokia.

Il processore Xiaomi, come riportato da Wccftech, sarebbe impiegato sugli smartphone del segmento medio del mercato, come d'altronde accade anche nel caso della stessa Xiaomi che l'ha adottato sul Mi 5c. L'azienda cinese ha impiegato il Surge S1 soltanto nelle versioni locali dei suoi smartphone, senza quindi che sia ancora avvenuto un lancio globale della CPU. HMD Global potrebbe quindi utilizzarlo per i dispositivi destinati al mercato cinese, impiegando altri chip per gli smartphone lanciati nel resto del mondo.

Né HMD Global né Xiaomi ha confermato la natura dell'accordo e l'effettivo interesse per l'azienda finlandese per i processori del colosso cinese. Un nuovo allargamento delle opzioni nel mercato dei processori per smartphone porterebbe però giovamento al mercato, ormai pressoché monopolizzato da Qualcomm e con MediaTek a raccogliere il resto.