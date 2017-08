Il nuovo smartphone AGM X2 presente nelle scene del nuovo film Wolf Warrior 2?

Lo scorso giovedì è uscito nei maggiori cinema americani il nuovo film Wolf Warrior 2, dove l'agente speciale Leng decide di ritirarsi e condurre una vita molto più tranquilla anche se le ingiustizie non farlo per lui e le bande che fanno scorrettezze nemmeno. In questo caso il film sembra aver avuto già un buon successo con il raggiungimento in soli 4 giorni di incassi pari a 146 milioni di dollari. In questo caso durante la visione del film è apparso in alcune scene uno smartphone utilizzato dal protagonista che a detta di molti è sembrato essere proprio il nuovo AGM X2 in arrivo nei prossimi mesi.

Non è chiaro se realmente il telefono apparso nel film sia davvero il tanto chiacchierato device dell'azienda cinese AGM in arrivo prossimamente e pronto a bissare il successo della prima generazione della serie X. Di fatto era uno smartphone "rugged" ossia caratterizzato da un corpo resistente ad urti e cadute proprio come quelli realizzati dall'azienda cinese e proprio come verrà realizzato il nuovo AGM X2 a detta delle ultime indiscrezioni che si sono susseguite dopo la notizia del suo arrivo avvenuta durante il MWC 2017.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del nuovo smartphone rugged dell'azienda, il nuovo AGM X2, dovrebbe possedere a detta di molti un comparto tecnico importante con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna che affiancheranno un processore Snapdragon di Qualcomm. Quanto mai interessante la presenza di una doppia fotocamera al posteriore con sensori da 12MP e da 16MP ed una batteria da ben 6.000 mAh che di certo non lascerà a piedi gli utenti durante il giorno. Oltre alla certificazione IP68 che dunque caratterizzerà lo smartphone proteggendolo da acqua e polvere, secondo i meglio informati, il nuovo AGM X2 dovrebbe addirittura possedere un sensore VOCs capace di monitorare i gas nocivi.

Il nuovo AGM X2 dovrebbe arrivare sul mercato ufficialmente durante questo mese di agosto nel frattempo se siete interessati a conoscere meglio AGM e i suoi attuali prodotti potete andare direttamente alla pagina ufficiale del proprio portale.