Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 a ''nudo'' nella versione trasparente di JerryRigEverything

Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 ha senza dubbio ottenuto un ottimo successo nella sua fase di prevendita riuscendo a raggiungere numeri importanti da parte del pubblico. Un prodotto che sembra aver fatto dimenticare ogni tipo di problematica avvenuta con il passato Note 7 e soprattutto pronto a mantenere ancora vivo quella parte di mercato degli smartphone con display decisamente importanti e soprattutto feature, quali S-Pen, per utenti fortemente business.

In questo caso però le varie colorazioni introdotte da Samsung sembrano non aver convinto il solito JerryRigEverything che, come fatto con LG G6 e con il fratello minore Galaxy S8, ha deciso di rendere fortemente personale il suo Note 8 togliendo la colorazione dal posteriore e rendendolo dunque completamente trasparente.

Chiaramente realizzare un Galaxy Note 8 in questo modo non è un'operazione così semplice come sembra e lo stesso autore della modifica, che ha come sempre registrato nei minimi dettagli, ammette di aver faticato e non poco nel cercare di smontare la back cover del nuovo phablet di casa Samsung. Difficile anche riuscire a rimuovere la pellicola e la vernice presente all'interno del vetro protettivo del Note 8 che dunque sembra essere stato realizzato da Samsung in maniera decisamente esemplare.

Gli sforzi comunque sono stati ripagati e il risultato finale è quello di un Note 8 completamente trasparente nella parte posteriore con tutte le componenti a vista. Particolari che di certo non lasceranno indifferenti gli utenti più "nerd" anche se purtroppo l'elevata difficoltà nel realizzare tale "meraviglia" farà desistere la maggior parte di essi. Chissà che in futuro qualche produttore non decida di realizzare oltre alle classiche colorazioni anche una versione completamente trasparente? Magari potrebbe avere molto più successo delle altre.