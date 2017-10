Il nuovo Oukitel K5000 con schermo HD da 5,7 pollici a 125 Euro su TomTop

Annunciato alla fine dello scorso mese dal produttore asiatico, Oukitel K5000 è uno smartphone economico che offre una serie di caratteristiche di alto livello come un display da 5,7 pollici e un'interessante dotazione di fotocamere, da 16 pixel per quanto attiene quella posteriore, e da ben 21 megapixel per quella frontale, ideale per i selfie. Si può adesso acquistare su TomTop per soli 125 Euro. L'offerta vale sino al 31 ottobre, mentre la spedizione (gratuita) del dispositivo è prevista per il 20 novembre.

Anche il display si rivela di alta qualità, visto che opera alla risoluzione nativa di 720x1440 Pixel con un rapporto di aspetto pari a 18:9. Questo terminale equipaggia un'importante dotazione di 4 GB di RAM che permetterà di gestirà in agilità le applicazioni in multi-tasking. Per quanto riguarda la memoria di storage, a disposizione degli utenti ben 64 GB.

Il lettore di impronte che si trova sul pannello posteriore garantisce un'identificazione reattiva e precisa con supporto a 360 gradi, mentre il sistema operativo installato sul terminale è Android 7.0 Nougat. Per quanto riguarda le fotocamere, ci sono varie opzioni di scatto come Effetto Bellezza, riprese panoramiche, effetto Bookeh, HDR e Auto-focus.

MediaTek MTK6750T è il processore octa-core alla base dell'Oukitel K5000, che opera alla frequenza di 1,5 GHz e gestisce i moduli Lightning 4G-LTE e WiFi. Per quanto riguarda il comparto grafico, invece, troviamo la GPU ARM Mali T860 MP2 che opera alla frequenza di 650MHz. La batteria da 5000mAh, inoltre, garantisce l'autonomia necessaria per la gestione delle applicazioni e dei giochi. Oukitel K5000 è uno smartphone Dual SIM con supporto a Nano SIM e la possibilità di incrementare la memoria di storage fino a 128GB. Dotato anche di supporto a OTA, OTG, GPS, BT e SmartGesture.

Si tratta fondamentalmente di uno dei migliori smartphone per rapporto funzionalità/prezzo, adesso decisamente interessante su TomTop e relativo unicamente alla finestra di lancio del terminale. Sotto la lista completa delle specifiche tecniche.