Il nuovo Nokia 6 arriva ufficialmente in Italia con un prezzo a partire da 249.99

HMD Global annuncia ufficialmente l'arrivo anche in Italia del nuovo Nokia 6. Lo smartphone caratterizzato da un design di classe con audio immersivo e soprattutto con specifiche tecniche importanti tra display Full HD e fotocamere performanti verrà venduto da oggi nei colori Matte Black, Silver, Tempered Blue ma anche Copper ad un prezzo consigliato di 249.99€. In questo caso il nuovo Nokia 6 assicura un'esperienza davvero unica ai propri utenti grazie ad un corpo realizzato in un unico blocco di alluminio serie 6000 che garantisce resistenza ai massimi livelli. Non solo perché è presente anche un comparto audio Dolby Atmos per intrattenimento al top.

Per quanto riguarda allora il design, il nuovo Nokia 6, possiede come da tradizione un corpo bello da vedere ma anche fortemente resistente da utilizzare grazie alla qualità dei materiali utilizzati che lo possono esporre a qualsiasi tipo di trattamento quotidiano da parte degli utenti. In questo caso l'azienda ha dichiarato che ci vogliono 55 minuti per realizzare una unità di Nokia 6 dal blocco di alluminio ma anche oltre 12 ore per essere sottoposto a diversi processi di anodizzazione. Tutto questo rende unico e resistente lo smartphone sia a livello strutturale che visivo.

Se a livello visivo il Nokia 6 è un prodotto davvero interessante, a livello tecnico lo è ancora di più con la presenza di un display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD con pannello Gorilla Glass. Presente un processore Qualcomm Snapdragon 430 in accoppiata ad una scheda grafica 505 capace di rendere ottimale il connubio performance e consumi. Presenti anche 3GB di RAM ed uno storage interno da 32GB con possibilità di espandere la memoria fino a 128GB.

"I telefoni sono ormai un’estensione di noi stessi e parte integrante di molti aspetti delle nostre vite. Dal cogliere attimi irripetibili all’intrattenimento, fino al rimanere in contatto e al ricordare date e anniversari, i nostri smartphone sono spesso al centro di tutto ciò che facciamo", afferma Juho Sarvikas, Chief Product Officer, HMD Global. "Il nuovo Nokia 6 fissa nuovi livelli di qualità nella sua categoria. Ci siamo impegnati affinché il Nokia 6 assicuri un’esperienza premium nell’uso quotidiano. Dal suo eccezionale design fino alle avanzate funzionalità di entertainment, lo abbiamo pensato per offrire di più, performando meglio e per più tempo".

A livello di software il nuovo Nokia 6 possiede Android praticamente senza alcuna personalizzazione nella sua versione Nougat. In questo caso il vantaggio per gli utenti è quello di possedere un dispositivo che praticamente si avvicina ad un Nexus e che possiede tutti i vantaggi di ricevere sin da subito gli aggiornamenti dettati da mamma Google come anche la snellezza e la fluidità del sistema operativo del robottino verde senza alcuna personalizzazione di sorta o senza alcuna applicazione che appesantirebbe spesso il tutto.

A livello multimediale presente al posteriore una fotocamera singola da 16MP con apertura focale f/2.0 capace di scattare foto di alto livello, nitide e capaci di realizzare scatti anche al buio grazie al Flash LED dual tone. Anteriormente presente una cam da 8MP per selfie di qualità e soprattutto estesi grazie alla presenza del grandangolo.

Reti: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: Band 1, 2, 5, 8 LTE: Band 2, 3, 4, 7, 12/17, 28, 38

Velocità: LTE Cat. 4, 150Mbps DL/50Mbps UL

Disponibile nelle varianti mono SIM e dual SIM

OS: Android Nougat

Chipset: Qualcomm Snapdragon 430

RAM: 3 GB LPPDDR 3 (Limited Edition Arte Black RAM: 4GB)

Storage: 32 GB memoria interna con MicroSD (supporta fino a 128 GB)

(Limited Edition Arte Black: 64 GB memoria interna con MicroSD (supporta fino a 128 GB)

Formato: Monoblocco touch con tasti capacitivi

Display: 5,5” IPS LCD Full HD (1920 x 1080, 16:9), Corning Gorilla Glass scolpito, 403 ppi pixel density, sunlight readability, 450 nit, laminato

Fotocamera Primaria: 16MP PDAF, 1.0um, f/2, dual tone flash

Fotocamera frontale: 8MP AF, 1.12um, f/2, FOV 84˚ 8MP AF, 1,12um, f/2, flash

Connettività e sensori: Micro USB (USB 2.0), OTG, 3,5mm ADJ Ambient light sensor, sensore di prossimità, Accelerometro, E-compass, Giroscopio, Fingerprint Sensor, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, BT 4.1, ANT+, GPS/AGPS+GLONASS+BDS, FM/RDS.

Batteria: Integrata da 3000 mAh

Audio: Doppio Speaker con Smart Amplifier (TFA9891) con Dolby Atmos

Dimensioni: 154 x 75,8 x 7,85 mm

Il nuovo Nokia 6 è disponibile da oggi ad un prezzo di 249.99€ nelle versioni Matte Black, Silver, Tempered Blue e Copper.