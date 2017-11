Il nuovo Maze Alpha X disponibile dalla prossima settimana

Maze Alpha X è il nuovo terminale del noto produttore cinese che si caratterizza per cornici quasi completamente inesistenti (rapporto tra schermo e corpo pari all'89,6%) e per un form factor da 18:9. Maze fa adesso sapere che sarà disponibile a partire dalla prossima settimana: da informazioni in nostro possesso il day one dovrebbe essere quello del 23 novembre.

Lo smartphone presentato pochi mesi fa vede la presenza di un display da 6 pollici a risoluzione Full HD in una superficie di 16 x 8,25 centimetri con la scocca spessa 81 millimetri. Il pannello è di tipo Gorilla Glass 5, mentre la memoria di sistema si attesta sui 6 GB, con 64 GB o 128 GB di memoria di archiviazione.

La fotocamera posteriore è da 13MP, mentre quella frontale da 8MP. A questo si aggiungono il sensore delle impronte digitali posto anteriormente e la porta USB Type-C con supporto alla ricarica rapida della batteria da 3.900 mAh. Il prezzo del dispositivo sarà di circa $200 per la versione con 64GB di storage e di $290 per quella con 128GB.

Di seguito l'elenco completo delle specifiche del Maze Alpha X.

Maze Alpha X Dimensioni 156.4 x 74.6 x 8.1 mm Display 6" FHD+ 1080*2160 403PPI LG Display (Corning Gorilla Glass 5, 18:9 aspect ratio, rapporto tra schermo e corpo 89,6%, Vetro 2,5D) Storage 6GB RAM + 64GB/128GB LPDDR4X ROM Fotocamera posteriore Sony IMX218 13MP (64GB) / Omnivision OV16880 16MP (128GB) Fotocamera frontale Sony IMX219 8MP Batteria 3900mAh USB Type-C con quick charge Sensore delle impronte Frontale Altro Back cover completamente in vetro Gorilla Glass 4 e rivestimento anti-impronta Colori Nero, blu e silver Prezzo Circa $200(64GB)/ $290 (128GB)

Questo nuovo Maze Alpha X si affiancherà all'attuale Alpha che abbiamo già visto da tempo nel catalogo dell'azienda. Maze Alpha equipaggia un display da 6 pollici a risoluzione Full HD in una superficie di 16 x 8,25 centimetri con la scocca spessa 81 millimetri. Al suo interno troviamo un processore MediaTek Helio P25 octa-core da 2.5 GHz, 6 GB di RAM per la memoria di sistema e 64 GB di storage per l'archiviazione.

Per conoscere l'elenco dei rivenditori del Maze Alpha cliccate qui, mentre il prezzo più basso (€137,59) è quello praticato da TomTop.