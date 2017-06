Il nuovo Leagoo M5 Edge potrebbe essere tuo a soli 9.99$ su TomTop. Ecco come fare per vincerlo

Grazie ad una collaborazione tra TomTop, famoso portale di vendite online, e Leagoo, azienda produttrice di smartphone, è possibile preordinare il nuovo Leagoo M5 Edge ad un prezzo incredibile solo fino al prossimo 26 giugno. Il nuovo entry level dell'azienda cinese è stato lanciato sul mercato ad un prezzo di 99.99 dollari ma fino al 26 giugno sarà possibile acquistarlo direttamente a questa pagina ad un prezzo di soli 79.99$ con la possibilità addirittura di portarlo a casa, tramite la promozione esclusiva di TomTop, a soli 9.99$.

Per riuscire a vincere il nuovo Leagoo M5 Edge basterà preordinare lo smartphone direttamente a questa pagina entro il prossimo 26 giugno e pubblicare il numero di ordine direttamente nella pagina di Facebook di TomTop. Questo permetterà all'azienda di verificare la correttezza del preordine e selezionare 10 vincitori che pagheranno solo 9.99$ per il nuovo Leagoo M5 Edge. In questo caso la possibilità di partecipare sarà unica per ogni utente anche se lo stesso effettuerà più di un ordine.

Ricordiamo che il nuovo Leagoo M5 Edge si propone con un display da 5 pollici IPS dalla risoluzione HD ossia 1280 x 720 pixel con una finitura 2.5D e con una superficie utile ed utilizzabile pari all'80% del totale. Processore MediaTek MT6737 Quad-Core accompagnato da 2GB di RAM e da 16GB di memoria interna. A questo vi è da aggiungere la presenza di una batteria removibile e di un vano che permetterà all'utente di utilizzare il device anche con una doppia SIM. Da non sottovalutare la presenza al posteriore di una fotocamera da 13 megapixel con apertura focale f/2.0 e la caratteristica di essere costituita da 4 lenti assemblate assieme che permettono ottimi risultati in termini qualitativi con la cattura di un quantitativo importante di luminosità che si traduce in buoni risultati negli scatti.