Il Nokia 3310 di HMD Global non è l'unico in commercio. Ecco la versione ''clone'' da 23 Euro

Il Nokia 3310 è tornato in vita grazie a HMD Global l'azienda che ha acquistato i diritti da Nokia per riprodurre una versione aggiornata del telefono cellulare tra i più venduti nel passato. In questo caso però l'effetto nostalgia creato con il telefono dell'azienda finlandese non sembra essersi fermato solo alla semplice voglia di acquistare il dispositivo ma anche di "copiarlo" creando un vero e proprio clone venduto ad un prezzo ancora più basso dell'originale. Ecco che il produttore Vkworld ha realizzato il "suo" Nokia 3310 con un aspetto identico in tutto e per tutto a quello di HMD Global ma ad un prezzo decisamente più basso.

In questo caso l'azienda cinese permette di preordinare il suo telefono in quattro diverse colorazioni quali la gialla, la blu, l'arancione e la grigia. In questo caso la differenza con il Nokia 3310 di HMD Global risulta essere a livello estetico solo la scritta del produttore cinese. Come il suo originale, anche per il Vkworld, parliamo di un telefono cellulare GSM Quad-Band capace di funzionare in ogni paese del mondo, Italia compresa. E' presente lo slot per una doppia SIM, proprio come su Nokia 3310, mentre l'intera interfaccia grafica risulta tradotta in varie lingue tra cui anche quella italiana.

A livello tecnico è presente un display da 2.4 pollici della stessa forma arrotondata vista sul Nokia 3310 di HMD Global. Presenti anche i canonici tasti numerici di tipo fisico ma anche una batteria da 1.450 mAh che grazie all'assenza di connessioni rilevanti permetterà di ottenere autonomia incredibili. Multimedialità presente ma basica con una fotocamera al posteriore da 2MP che consentirà scatti davvero primordiali anche se con la presenza del Flash si potrà ottenere qualcosa anche in ambienti con poca illuminazione. Da non dimenticare anche la presenza della Radio FM e l'espansione della memoria interna grazie all'aggiunta della MicroSD. Il telefono di Vkworld possiede poi le identiche dimensioni del Nokia 3310 ossia 12,6 x 5,5 x 1,55 cm con un peso di soli 102 grammi.

Al momento il nuovo Vkworld Z3310 può essere già preordinato ad un prezzo di soli 23.13€ che altro non sono che un terzo del prezzo del Nokia 3310 originale ma con le stesse identiche specifiche tecniche ma anche e soprattutto il medesimo design che riporta al primo vero Nokia 3310 realizzato ormai anni fa. Per tutti coloro che fossero interessati ad acquistarlo potranno avere maggiori informazioni direttamente a questa pagina con la possibilità di avere la spedizione dal prossimo 30 luglio.