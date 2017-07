I prossimi smartphone Nokia avranno ottiche Zeiss, come ai vecchi tempi

HMD Global e Zeiss hanno annunciato una partnership esclusiva che fa leva sulle esperienze condivise in passato fra Zeiss e Nokia. La collaborazione ha il fine di migliorare l'esperienza fotografica sui prossimi smartphone venduti a brand Nokia, con le due società che lavoreranno insieme per "sviluppare congiuntamente funzionalità di imaging standard-defining" all'interno dei prossimi smartphone della compagnia. In altre parole il brand Zeiss riapparirà sui Nokia.

La relazione tra Zeiss e Nokia risale a oltre 10 anni fa e si basa sulla volontà di offrire all'utente qualcosa in più di esclusivo sul piano fotografico. Nokia e Zeiss hanno lavorato insieme su tecnologie iconiche, fra cui la relativamente recente PureView. Anche il sistema di lenti degli storici smartphone della serie Nokia N veniva progettato, modello dopo modello, in collaborazione con Zeiss, società già nota per la produzione di obiettivi per fotocamere di diverse fatture.

"Collaborare con ZEISS rappresenta un elemento importante nel nostro impegno volto a offrire ai clienti sempre la migliore esperienza possibile", ha commentato Arto Nummela, CEO di HMD Global. "I nostri fan vogliono più di una smartphone camera, desiderano un’esperienza di imaging completa che non solo fissi uno standard, ma che lo ridefinisca. I clienti se lo aspettano e, insieme a Zeiss, offriremo eccellenza nell’imaging per tutti".

Matthias Metz, membro del comitato esecutivo di Zeiss Group, ha invece dichiarato: "L’intesa tra HMD Global e ZEISS per gli smartphone Nokia potenzierà ancora una volta l’esperienza complessiva di imaging degli utenti sulla base di eccellenza e innovazione. La partnership è solida. Insieme partiremo per un viaggio emozionante nel futuro dello smartphone imaging evoluto".