I produttori Android vogliono Face ID: abbandonata l'idea del sensore d'impronte sotto vetro

In una nota rilasciata da Kuo si legge che la scansione 3D del volto potrebbe presto divenire lo standard per l'autenticazione su smartphone. Anche Touch ID era stato accolto con indifferenza nei primi attimi, per poi diventare in alcuni mesi una presenza fissa sulla stragrande maggioranza degli smartphone immessi sul mercato. Oggi quasi tutti gli smartphone hanno un sensore biometrico, così come fra 2 o 3 anni quasi tutti gli smartphone potrebbero avere "un" Face ID.

Con la nuova tecnologia integrata su iPhone X Apple potrebbe pilotare una nuova rivoluzione nel mercato, e a dirlo è l'analista di KGI Securities. Secondo l'esperto i produttori Android stanno mostrando un crescente interesse sulle tecnologie di rilevamento 3D dopo la presentazione del melafonino, con l'interesse che è cresciuto di circa tre volte rispetto ai periodi precedenti. Oltre alla scansione biometrica potrebbe esserci molto di più alla base di questo interesse.

Face ID dà un forte contributo anche nelle applicazioni di realtà aumentata, che potrebbero diffondersi a macchia d'olio nel prossimo futuro. Le intenzioni originali di Apple non erano di abbandonare il sensore d'impronte, ma di inserire una versione di Touch ID funzionante sotto il vetro del dispositivo. Dopo aver incontrato alcuni ostacoli, tuttavia, la compagnia ha deciso di abbandonare del tutto Touch ID, in favore della scansione 3D del volto.

La mossa di Apple potrebbe influenzare il mercato nonostante Qualcomm abbia dimostrato che può essere prodotto un sensore d'impronte sotto il display. La compagnia aveva mostrato la tecnologia al MWC, e ha anche annunciato una soluzione di rilevamento tridimensionale insieme ad Himax, che potrebbe offrire ai computer diverse abilità, come autenticazione facciale, ricostruzione di ambienti tridimensionali, percezione dei fenomeni su mobile, sorveglianza, automotive e AR o VR.

La scansione dell'impronta è destinata a ridimensionarsi nei prossimi anni. I produttori Android sono maggiormente interessati alla scansione del volto e alle esperienze che possono essere realizzate con il cosiddetto "3D Sensing". Le consegne di dispositivi Android con tale tecnologia potrebbero, secondo l'analista, superare quelle dei dispositivi con sensore ottico integrato sotto vetro di circa due o tre volte nel giro di pochissimi anni.

Il sensore sotto vetro funziona meglio con i display OLED, le cui forniture sono scarse in numero e particolarmente richieste. Potrebbe essere Samsung ad abbracciare questa tecnologia infatti, in contrapposizione alle scelte fatte da Apple. In una nota separata lo stesso Kuo ha previsto l'implementazione del sensore d'impronte sotto vetro su Galaxy Note 9, phablet con pennino che dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2018.