I primi Galaxy S6 e Galaxy S6 edge stanno ricevendo Android 7.0 Nougat, anche in Italia

Chi ha comprato al debutto Galaxy S6 e Galaxy S6 edge si ritrova ancora oggi uno dei migliori dispositivi in circolazione. Nel corso degli ultimi anni Samsung è migliorata parecchio lato software e l'S6 è stato il dispositivo di svolta anche per quanto riguarda il design esteriore, caratteristica in precedenza un po' snobbata dai coreani. Sarebbe un peccato lasciare senza supporto un terminale che ancora oggi può dire egregiamente la sua ed infatti, anche se con un po' di ritardo, Galaxy S6 e Galaxy S6 edge stanno ricevendo l'aggiornamento all'ultima versione di Android.

Gli utenti aspettavano l'update per la fine del mese di febbraio, ma ad accoglierli c'è stato solamente un messaggio di alcune divisioni locali della società che avvisava di un ritardo "a data da destinarsi". La situazione si è comunque sbloccata nel giro di poche settimane per chi usa un dispositivo Vodafone, con l'attento SamMobile che è stato il primo a riportare la novità. La versione del firmware di Nougat per Galaxy S6 e Galaxy S6 edge pesa circa 1,35 GB come download ed è identificata dai codici G925FXXU5EQBG, G925FXXU5EQAC e G925FVFG5EQBG.

Secondo le fonti il rilascio è già avvenuto per alcuni utenti dell'operatore nel Regno Unito, in Svizzera, in Germania e anche in Italia. Come avviene di solito a seguire dovrebbero arrivare gli aggiornamenti degli altri operatori e delle versioni nobrand, con la fine del roll-out che dovrebbe concludersi nel giro di poche settimane per tutti. Quello che è più importante è indubbiamente che la situazione si è smossa da una condizione di torpore, con Samsung che ha apparentemente concluso la fase di controllo di qualità e rimosso gli ultimi bug che ne impedivano il rilascio.

Su Galaxy S6 e Galaxy S6 edge Android 7.0 Nougat introduce una nuova interfaccia utente chiamata Samsung Experience che, sulla base dell'esperienza d'utilizzo della precedente interfaccia, si caratterizza per un aspetto più semplice e pulito. Cambia leggermente la palette cromatica con colori più morbidi e icone arrotondate, mentre ci sono piccole novità estetiche anche sul Centro Notifiche. L'aggiornamento introduce anche Samsung Cloud con 15GB di spazio gratuito e funzionalità di backup integrate. La patch di sicurezza dell'update è quella di febbraio.