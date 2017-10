I nuovi Google Pixel 2 preannunciano la morte della SIM card

I Google Pixel 2 sono i primi smartphone in assoluto ad utilizzare una eSIM integrata. Si tratta di una tecnologia che avevamo visto su altri dispositivi, come tablet e smartwatch, ma mai su smartphone. Sui telefoni, infatti, abbiamo sempre visto le tradizionali SIM sostituibili, ognuna legata ad un solo operatore e con i suoi piani attivi. Le eSIM consentono una possibilità di personalizzazione maggiore, anche se si tratta di una tecnologia agli albori e poco supportata.

Al momento in cui scriviamo, i nuovi dispositivi di Google possono sfruttare la funzionalità solo in abbinamento ad un piano telefonico Project Fi, che supporta l'eSIM per l'autenticazione dell'account utente. In precedenza nessuno smartphone garantiva questa possibilità, con i nuovi Pixel che - piacciano o meno - fanno da apripista ad una soluzione che probabilmente nei prossimi anni stabilirà la morte della SIM in cartoncino come la conosciamo nei suoi svariati formati.

Joy Xi, Product Manager di Product Fi, spiega così la funzionalità nel post "Guarda Mamma, non ci sono SIM!": "[L'assenza della SIM] significa che non hai più bisogno di recarti al negozio per ottenere una nuova scheda SIM, aspettare un paio di giorni perché la scheda arrivi per posta, o ancora armeggiare con una graffetta per inserire la scheda nel piccolo alloggiamento. Ottenere la connessione wireless con una eSIM è veloce come collegare lo smartphone ad una rete Wi-Fi".

Gli utenti otterranno l'opzione per usare la eSIM per collegarsi alla rete Fi su tutti i Pixel 2 acquistati via Google Store o con l'operatore. Chi è già abbonato non deve far altro che configurare l'opzione "SIM-free" al primo avvio e Google si occuperà di tutto il resto per l'attivazione. Chiaro è che i nuovi dispositivi avranno la possibilità di accettare schede SIM tradizionali, ma il supporto della tecnologia eSIM da parte di un colosso come Google è senza dubbio importante.

Passare da una SIM all'altra è un'operazione fastidiosa, anche se ormai dopo anni d'esperienza ci siamo abituati e abbiamo una certa dimestichezza nel farlo. È anche un'operazione non più indispensabile con le tecnologie attuali, ed è chiaro che Google vuole spingere verso una direzione ben precisa: "Cercheremo di condividere quello che impareremo e collaboreremo con i partner del settore per incoraggiarne un'adozione su larga scala", scrive Xi nel post.

L'abbandono totale delle schede SIM tradizionali non è prevedibile in tempi brevi, ma Google ha compiuto il primo passo e adesso sembra inevitabile un mondo futuro senza SIM.