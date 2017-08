I nuovi Google Pixel 2 non avranno il foro per il jack da 3.5mm per l'audio

I nuovi Google Pixel 2 non avranno il jack da 3.5mm per l'audio. E' quanto emerge da una segnalazione di Stephen Hall, manager editor della testata giornalistica 9to5Google, il quale ha ottenuto le informazioni da una fonte autorevole vicina a Google. La scelta di eliminare il foro per il jack da 3.5mm di certo non potrà che far rimanere delusi tutti coloro che hanno sempre visto con grande sfiducia la mossa di Apple o di HTC nel togliere ogni sorta di foro per il jack audio classico.

Just got another tip that Pixel 2 and Pixel XL 2 will both ditch the headphone jack. In case you needed further confirmation. — Stephen Hall (@hallstephenj) 3 agosto 2017

Sui nuovi Pixel di seconda generazione dunque gli utenti dovranno accontentarsi di utilizzare cuffie bleutooth o magari auricolari con il collegamento alla porta USB Type-C che di sicuro permetterà anche la funzione di collegamento audio. In questo caso ricordiamo come l'azienda di Mountain View avesse apertamente delineato la possibilità in futuro di utilizzare le nuove tecnologie presenti sul mercato per rendere sempre più all'avanguardia i propri device e di certo il classico jack da 3.5mm potrebbe essere risultato agli ingegneri di Google un componente obsoleto e non al passo con i tempi.

Nonostante molte cover nei vari store online abbiano già mostrato il possibile design dei Google Pixel 2 con la presenza proprio del foro per il jack da 3.5mm sembra possibile che i nuovi smartphone "made in Google" modificheranno anche questo aspetto nella versione finale del prodotto. Uno smartphone che a detta delle ultime indiscrezioni potrebbe risultare simile, esteticamente parlando, a quanto visto con la prima generazione e dunque un aspetto minimale con un corpo realizzato completamente in alluminio ed una parte superiore coperta in vetro.

Due le versioni che Google dovrebbe presentare: da una parte Google Taimen caratterizzato da un display importante da ben 5.99 pollici con tecnologia OLED, risoluzione di 2K e soprattutto senza alcuna cornice. Un display completamente borderless che con ogni probabilità sarà realizzato da LG pronta nuovamente a collaborare con Google per la prima volta con i Pixel. Altre specifiche del nuovo Google Taimen parlano della presenza di un processore Snapdragon 835, affiancato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Per l'altro smartphone, Google Walleye, invece si parla di un device più piccolo con un display da 4.95 pollici a risoluzione Full HD e soprattutto senza la caratterizzazione borderless. In tal caso il device possederà comunque lo Snapdragon 835 come processore accompagnato da 4GB di RAM ma con la presenza di 64GB di memoria interna.