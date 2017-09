I Google Pixel 2 in arrivo il prossimo 4 ottobre: ecco il video teaser ufficiale

Il 4 ottobre non prendete impegni se volete acquistare in futuro uno smartphone pensato da Google e con Android stock. Sì, perché i nuovi Google Pixel 2 verranno presentati in uno specifico evento proprio in quella data. Lo ha dichiarato indirettamente proprio l'azienda di Mountain View che ha rilasciato sul proprio portale un video teaser in cui viene menzionato il fatto che si possa chiedere di più al vostro smartphone.

In questo caso il riferimento a Google Asisstant è palese e nel video vengono effettuate richieste nella barra delle ricerche del colosso di Mountain View quali maggiori autonomie, più spazio per la memoria, più foto, maggiori aggiornamenti ma anche più velocità e più resistenza. La risposta a tutte queste richieste sarà chiaramente il nuovo Google Pixel di seconda generazione che nel corso dei mesi abbiamo iniziato a scoprire grazie alle immagini rubate o a informazioni sulle specifiche tecniche apparse in Rete.

Ricordiamo che i nuovi Pixel 2 di Google dovrebbero possedere un design al passo con i tempi anche se non troppo futuristico come ci si sta abituando in questi ultimi mesi con i vari smartphone borderless creati da molte aziende produttrici. Due le versioni dei nuovi Pixel di Google con display da 4.97" in risoluzione Full HD per la versione più piccola e da 6" in risoluzione Quad HD a 18:9 per la versione XL. Per entrambi lo Snapdragon 835 e 4GB di RAM mentre lo storage interno varierà con 64GB e 128GB rispettivamente per Pixel 2 e Pixel 2 XL.

Sul comparto fotografico invece non ci saranno differenze tra i due modelli ma soprattutto Google ha deciso di andare contro corrente e di proporre uno smartphone con un solo sensore da 12MP che di certo dovrà risultare quanto mai portentoso visti gli sviluppi degli altri con la doppia fotocamera. Anteriormente invece un sensore da 8MP per selfie e video chiamate di qualità. A tutto questo chiaramente si aggiungeranno le connettività di ultima generazione come anche la certificazione IP68 che permetterà di usare lo smartphone senza alcuna problematica in acqua e soprattutto si vedrà la presenza di una batteria da 2.770 mAh per la versione piccola del Pixel 2 e di 3.440 mAh per quella da XL. Da non dimenticare anche la presenza della nuova versione di Android 8.1 Oreo che potrebbe introdurre alcune piccole novità magari intrinseche proprio ai nuovi Pixel.