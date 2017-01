Hugo Barra lascia Xiaomi e la Cina, e torna nella Silicon Valley

Hugo Barra aveva il compito di espandere le mire di Xiaomi in tutto il mondo, sia commercialmente che concettualmente. Aveva lasciato Google nell'agosto 2013 per affrontare un difficile approdo in Cina con un approccio assolutamente positivo. La sua esperienza con l'ormai famoso brand cinese si concluderà il mese prossimo con il ritorno nella Silicon Valley che gli aveva regalato la celebrità "al timone di una nuova avventura". Le motivazioni del cambiamento sono ufficialmente il senso di distacco dalla famiglia e dalla vita a cui era abituato negli Stati Uniti.

"Quello che ho capito è che gli ultimi miei anni di permanenza in un ambiente così singolare hanno preso un tributo enorme dalla mia vita e hanno iniziato a coinvolgere anche la mia salute. I miei amici, quello che considero casa mia e la mia vita, rimangono nella Silicon Valley, che è l'ambiente più vicino alla mia famiglia. Vedere quello che ho lasciato dietro in questi pochi anni mi fa vedere chiaramente che è arrivato il momento di fare ritorno". A scrivere un Barra sentimentale, e non un dirigente spietato e interessato solo alle nuove opportunità di mercato.

All'interno di Xiaomi Hugo Barra ha comunque dato moltissimo ed è in parte merito suo se oggi il produttore cinese ha guadagnato un elevato profilo a livello globale. Al suo arrivo Xiaomi veniva considerata come un mero imitatore di Apple, sia nei prodotti che nello stile comunicativo, tuttavia in questi ultimi tre anni e mezzo l'azienda ha cercato non solo di offrire prodotti distintivi e interessanti, ma anche e soprattutto di procedere un passo avanti rispetto ai brand di maggiore successo nei mercati occidentali. Lampante esempio delle capacità di Xiaomi è il nuovo Mi Mix.

Barra verrà sostituito da Xiaong Wang, attualmente Vice Presidente di Xiaomi, che si occuperà delle mire espansionistiche del produttore di smartphone e gadget smart. Al momento in cui scriviamo Xiaomi sta crescendo a livello globale, ma al tempo stesso sta mostrando un costante declino nel mercato nazionale cinese. Nelle ultime statistiche di IDC non figura fra le Top 5 del mercato cinese in termini di quote di mercato ed è probabile che all'interno delle motivazioni dell'abbandono di Barra ci sia un ambiente ostile per via delle aspettative mancate.

L'abbandono della Silicon Valley da parte di Hugo Barra è stata una notizia oltremodo seguita dai media internazionali, dal momento che non capita spesso che un alto dirigente di una società come Google abbandoni il suo ruolo per società indubbiamente meno stabili. La notizia ha in qualche modo confermato con evidenza l'importanza della Cina nel mercato mobile, un'importanza che ormai ai giorni nostri si è palesata in maniera esplicita. Al tempo stesso Xiaomi guadagnava un affidabile ambasciatore in tutto l'occidente, con risultati però altalenanti.

Se da una parte Barra mostrava al pubblico il nuovo Xiaomi Mi 5 al Mobile World Congress 2016, o la nuova Xiaomi TV al CES delle scorse settimane, dall'altra il dirigente americano non riusciva a proporre i propri prodotti nei mercati occidentali in cui rimanevano e rimangono tuttora disponibili solo per vie non ufficiali. E a questo punto l'approdo di Xiaomi nei nostri mercati, che sembrava così vicino fino a poco tempo fa, potrebbe essere messo in seria discussione.