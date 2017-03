Huawei Watch 2: ecco i nuovi smartwatch in un video anteprima

Il nuovo Huawei P10 e P10 Plus non sono divenute le sole attrazioni di questo MWC 2017. Sì perché l'azienda cinese ha presentato in quel di Barcellona anche la successiva generazione del suo fortunato Huawei Watch. Parliamo chiaramente di Huawei Watch 2 che l'azienda ha deciso di realizzare in una doppia versione: una classica ed una più sportiva. Ed è proprio questo cambiamento di stile che caratterizza i nuovi smartwatch dell'azienda che si propone dunque ad un target diverso rispetto a quanto visto finora.

I nuovi Huawei Watch si caratterizzano innanzitutto per la presenza di un chip Snapdragon Wear 2100, l'ultimo ritrovato in termini di processori realizzati ad hoc per gli smartwatch. Non solo perché i nuovi Huawei Watch 2, in entrambe le versioni, posseggono un display circolare da 1.2 pollici AMOLED, quindi 768 mb di RAM, 4GB di memoria interna e la certificazione IP68 per ogni tipo di protezione da polvere e acqua. Quello che ci ha particolarmente colpito però è senza dubbio il cambiamento di stile realizzato da Huawei che ha deciso di seguire la "sportività" vista con i Gear di Samsung e che sembra piacere molto all'utenza. Chiaramente li abbiamo provati e queste sono le nostre prime impressioni sui nuovi Huawei Watch 2.

[HWUVIDEO="2291"]Huawei Watch 2, cambio di stile per lo smartwatch[/HWUVIDEO]