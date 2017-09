Huawei valuta fino a 500 gli smartphone degli utenti che acquistano Mate 9, Mate 9 Pro o Mate 9 Porsche Design

Huawei ha deciso di super valutare fino a 500€ lo smartphone degli utenti in cambio dell'acquisto di uno della famiglia Mate 9. Avete capito bene perché tutti coloro che acquisteranno uno smartphone della famiglia Mate 9 come anche Mate 9 Pro e Mate 9 Porsche Design potranno usufruire della super valutazione che dal 21 settembre al prossimo 12 ottobre metterà in atto Huawei nella ricezione dei vecchi smartphone degli utenti.

Nel dettaglio per accedere alla promozione l'iter da seguire risulterà davvero veloce e facile. In questo caso infatti gli utenti che acquisteranno un Huawei Mate 9, Mate 9 Pro o anche Mate 9 Porsche Design dal 21 settembre al 12 ottobre 2017 potranno richiedere la valutazione del loro vecchio smartphone registrando la prova di acquisto e i propri dati personali direttamente nel portale di Hauwei realizzato appositamente per la promozione. La registrazione dovrà essere fatta entro 21 giorni dalla data di acquisto del nuovo Hauwei della famiglia Mate. In questo caso Huawei invierà le istruzioni per far ritirare al corriere il vecchio smartphone dell'utente e se in linea con i requisiti della promozione invierà poi la conferma della valutazione al consumatore che entro pochi giorni riceverà un bonifico pari all'importo valutato.

Huawei Mate 9 e Mate 9 Pro sono tra gli smartphone Android più avanzati, grazie alla raffinata tecnologia e all'elevata performance. Ideali per tutti coloro che amano il design ma non vogliono rinunciare alla funzionalità, cercando al tempo stesso un device che rappresenti a pieno il loro stile di vita. Per quanto riguarda invece il nuovo Huawei Mate 9 Porsche Design combina l’estetica raffinata di Porsche Design e le funzionalità del Mate 9. Fra le funzionalità all'avanguardia offerte dalla gamma Mate 9: il processore Kirin 960 Octa-Core, la doppia fotocamera realizzata in collaborazione con Leica e la tecnologia SuperCharge per la ricarica rapida.