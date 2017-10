Huawei: un nuovo ecosistema dedicato agli utenti in arrivo per il 2018

Huawei è pronta a lanciarsi nel prossimo 2018 ancora più carica di quanto fatto fino ad oggi. Durante la consueta Huawei Eco-CONNECT Europe 2017 tenutosi a Berlino al CityCube, l'azienda ha svelato al mondo intero l'arrivo di nuovi servizi per tutti gli utenti europei che amplieranno l'offerta e permetteranno soprattutto la partnership con 15 sviluppatori di giochi e di applicazione oltre a due importanti alleanze strategiche capaci di esternare il primo vero Huawei AppStore e il nuovo Huawei Video Service.

"La via della seta digitale è il percorso significativo per portare prosperità da Est verso Ovest. Huawei Consumer Business Group, la terza azienda di smartphone al mondo, ha già diversi milioni di utenti in Cina e in Europa. Con questa importante customer base siamo decisi ad estendere l'eredità della via della seta nell'era digitale. Lo faremo potenziando il mercato europeo insieme ai nostri partner, lavorando soprattutto su contenuti e intelligenza artificiale e affermando la nostra influenza a livello mondiale", dichiara Walter Ji, Presidente Huawei Consumer Business Group per l’Europa Occidentale.

Ma cosa saranno Huawei AppStore e Huawei Video Service? Il primo sarà un vero e proprio negozio virtuale di giochi ed applicazioni realizzato ad hoc proprio per gli smartphone Huawei. In questo caso Huawei AppStore avrà una copertura europea globale e dunque permetterà agli utenti di esplorare e ottenere suggerimenti per le applicazioni tra diverse categorie. Offrirà un’ampia gamma di app e giochi di alta qualità, con una valutazione media tra 4.3/5 stelle. Ogni app presente sullo store passerà attraverso un’approfondita fase di test che porterà solo i migliori contenuti ad essere proposti nello store.

Huawei Video Service invece sarà senza pubblicità e con contenuti sia globali che locali. Il servizio sarà perfettamente integrato con Huawei Video Player, un ampio catalogo di film e serie tv progettato per un ottimale utilizzo anche su mobile. Sia Huawei AppStore che Huawei Video Service saranno preinstallati su tutti i telefoni Huawei e Honor, con un successivo lancio globale nel primo trimestre del 2018.

Ma non è tutto visto che nello stesso periodo Huawei introdurrà anche temi nuovi a pagamento all'interno di Huawei Themes Store, che sappiamo essere preinstallato in ogni smartphone dell'azienda. Al momento lo store possiede la bellezza di oltre 160 milioni di utenti attivi che scaricano oltre 40 milioni di nuovi temi ogni mese. Un successo planetario che Huawei vuole incrementare permettendo di avere sempre più temi di alta qualità per gli utenti.

Da non sottovalutare poi anche gli importanti accordi con vari partner di alto livello proprio al lancio del nuovo AppStore come:

MobiSystem : fornitore leader per la produttività mobile e le applicazioni business, che porterà oltre 20 app nel Huawei AppStore.

: fornitore leader per la produttività mobile e le applicazioni business, che porterà oltre 20 app nel Huawei AppStore. Skoobe : una startup di Monaco di Baviera che trasforma telefoni e tablet in un’enorme biblioteca, con oltre 200mila libri e 4800 editori.

: una startup di Monaco di Baviera che trasforma telefoni e tablet in un’enorme biblioteca, con oltre 200mila libri e 4800 editori. VizEat : la più grande piattaforma di social eating che connette i viaggiatori e gli host locali in tutto il mondo, per creare un’autentica food experience nelle proprie case.

: la più grande piattaforma di social eating che connette i viaggiatori e gli host locali in tutto il mondo, per creare un’autentica food experience nelle proprie case. APUS Group : APUS User System classifica automaticamente le app nella schermata Home, pulisce e potenzia la RAM del telefono e aggiunge nuovi temi e wallpaper ogni mese.

: APUS User System classifica automaticamente le app nella schermata Home, pulisce e potenzia la RAM del telefono e aggiunge nuovi temi e wallpaper ogni mese. NLL APPS : sviluppatore indipendente che lancerà 3 app, tra cui un registratore di chiamate e suoni.

: sviluppatore indipendente che lancerà 3 app, tra cui un registratore di chiamate e suoni. GoodGame Studios : un’azienda che sviluppa giochi online gratuiti, con oltre 300 milioni di utenti registrati in tutto il mondo.

: un’azienda che sviluppa giochi online gratuiti, con oltre 300 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Imperia Online LTD : uno dei più grandi produttori di giochi nel sud-est europeo, con 24 giochi utilizzati da più di 40 milioni di persone nel mondo.

: uno dei più grandi produttori di giochi nel sud-est europeo, con 24 giochi utilizzati da più di 40 milioni di persone nel mondo. BigPoint&Yoozoo : editore e sviluppatore tedesco, conosciuto per i suoi giochi online tra cui Farmerama, Seafight e DarkOrbit Reloaded che contano centinaia di milioni di giocatori.

: editore e sviluppatore tedesco, conosciuto per i suoi giochi online tra cui Farmerama, Seafight e DarkOrbit Reloaded che contano centinaia di milioni di giocatori. Sygic : leader globale nella navigazione per l’industria automobilistica e per i trasporti, Sygic GPS Navigation è la app più innovativa di navigazione al mondo, a cui si affidano oltre 200 milioni di persone.

: leader globale nella navigazione per l’industria automobilistica e per i trasporti, Sygic GPS Navigation è la app più innovativa di navigazione al mondo, a cui si affidano oltre 200 milioni di persone. Cliqz GmbH : Cliqz è il primo browser con ricerca rapida integrata e tecnologia euristica Anti-Tracking per una protezione della privacy più efficiente.

: Cliqz è il primo browser con ricerca rapida integrata e tecnologia euristica Anti-Tracking per una protezione della privacy più efficiente. Tribuna Digital : T.D. riunisce tutte le app all’interno del Huawei AppStore per aiutare i fan di tutto il mondo a rimanere sempre aggiornati sui giochi, le squadre e i campionati che amano di più.

: T.D. riunisce tutte le app all’interno del Huawei AppStore per aiutare i fan di tutto il mondo a rimanere sempre aggiornati sui giochi, le squadre e i campionati che amano di più. Bonial.com : piattaforma leader di shopping con sistema di localizzazione, che permette agli utenti di scoprire offerte, seguire i propri negozi preferiti, creare shopping list personali.

: piattaforma leader di shopping con sistema di localizzazione, che permette agli utenti di scoprire offerte, seguire i propri negozi preferiti, creare shopping list personali. Vodafone Spain Foundation : Organizzazione no-profit che mira a sostenere le persone affette da disabilità e gli anziani. EVA Facial Mouse è una app gratuita che permette agli utenti di controllare un device Android tracciando il movimento della testa.

: Organizzazione no-profit che mira a sostenere le persone affette da disabilità e gli anziani. EVA Facial Mouse è una app gratuita che permette agli utenti di controllare un device Android tracciando il movimento della testa. BTC.com : multi-piattaforma leader nei Bitcoin e Bitcoin Cash Wallet.

: multi-piattaforma leader nei Bitcoin e Bitcoin Cash Wallet. Stremio: hub di intrattenimento che permette agli utenti di scoprire, organizzare, mandare in streaming e condividere contenuti video da differenti fonti.

Huawei lavorerà con due partner per contenuti video: Under The Milky Way e ATRESMEDIA, per popolare Huawei Video Service prima del lancio. In questo caso ricordiamo come Under The Milky Way risulti il distributore internazionale di film e documentari digitali capace di fornire oltre 4.000 film per conto di più di 400 distributori in tutto il mondo mentre ATRESMEDIA è niente meno che il produttore leader spagnolo di contenuti sia per la tv che per il cinema. Tra i vari canali della famiglia ATRESMEDIA troviamo Antena3, Sextra, Neox, Nova, Mega, Atreseries.