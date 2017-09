Huawei supera Apple nelle vendite degli smartphone. Secondo produttore al mondo dopo Samsung

Huawei fa sul serio e secondo i dati mensili di vendite di Counterpoint ha superato Apple nelle vendite degli smartphone raggiungendo il secondo posto mondiale dietro solo a Samsung che mantiene la leadership in tal senso. L'azienda cinese che solo pochi giorni fa ad IFA 2017 di Berlino aveva presentato la sua nuova visione dei processori per device mobile capaci di utilizzare calcoli neurali per implementare l'Intelligenza artificiale, ha dunque realizzato un ulteriore passo fondamentale per la scalata nel mondo degli smartphone e non solo.

Il sorpasso nei confronti di Apple è avvenuto, secondo i dati di Counterpoint, durante il mese di maggio e sino a luglio. Non presenti ad oggi i dati di agosto che sembrano segnare una ripresa delle vendite di Apple ma è palese come il futuro possa proiettare l'azienda cinese ad un ulteriore incremento grazie anche all'arrivo di nuovi dispositivi come il Mate 10 e non solo. Non sarà certo facile contrastare l'avanzata di Apple con la vendita dei nuovi iPhone 8 che però potrebbe in parte essere mitigata dal suo "folle" prezzo di vendita. Quel che è certo è che Huawei sta lavorando fortemente per realizzare dispositivi che piacciano agli utenti secondo una strategia che ampi al massimo le categorie di device acquistabili dunque da chiunque.

Analizzando comunque i risultati dell'analisi di Counterpoint si scopre come nella top ten degli smartphone più venduti i questi ultimi mesi vi sia un device Huawei. I risultati vedono un palese monopolio di Apple con iPhone 7 e 7 Plus seguita da Oppo con R11 e A57 per poi proseguire con Samsung ed i suoi Galaxy S8 che si posizionano al quinto posto. Ancora Apple che con il "vecchio" iPhone 6 riesce ad ottenere ancora l'ottavo posto in graduatoria superato solo da Xiaomi Redmi Note 4X e da Galaxy S8 Plus di Samsung.

Da sottolineare il fatto che secondo la società di ricerca, in Huawei, non vi sia un vero e proprio top di gamma capace di risultare forte nei confronti della concorrenza. Una debolezza importante questa che di certo non permette a Huawei di raggiungere quei risultati che il potenziale dell'azienda potrebbe permettere di ottenere. Chissà che con il nuovo Mate 10 in arrivo il prossimo 16 ottobre o con la nuova serie P in arrivo a febbraio tale tendenza non possa cambiare.