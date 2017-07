Huawei regala gli auricolari con cancellazione del rumore a tutti gli acquirenti di Mate 9 e Mate 9 Pro

Huawei permetterà a tutti coloro che acquisteranno un nuovo Huawei Mate 9 o Mate 9 Pro di ricevere gratuitamente un paio di auricolari Huawei Active Noise Cancelling ossia auricolari dalle alte prestazione e soprattutto capaci di cancellare completamente i rumori esterni permettendo dunque di ottenere un suono limpido e di qualità. La promozione è disponibile dal 20 luglio al 30 agosto e basterà semplicemente acquistare un nuovo Huawei Mate 9 o Mate 9 Pro registrandosi poi sul portale della promozione.

Gli auricolari di Huawei sono stati realizzati inserendo le ultime tecnologie in fatto di riduzione del rumore oltre ad essere dotati di un design decisamente accattivante e in qualche modo premium ed elegante. In questo caso posseggono, come detto, l'ultimo ritrovato in termini di sistema di Noise Cancelling ossia di cancellazione del rumore attivo. Questo permette in ogni situazione di ottenere per oltre 8 ore continuative l'annullamento del rumore grazie anche al consumo energetico ridotto.

Per partecipare attivamente alla promozione e dunque per ottenere gli auricolari Huawei Noise Cancelling sarà necessario: