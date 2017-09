Huawei prende in giro Face ID di Apple e invita ad aspettare il suo Mate 10 per la vera rivoluzione

Il nuovo iPhone X permette di essere sbloccato con un nuovo sistema basato sul riconoscimento facciale denominato Face ID che abbiamo visto in azione durante la presentazione del 12 settembre. Un sistema di sblocco che, a detta di Apple e non solo, riesce a differenziarsi rispetto agli altri competitor per la tecnologia che ci sta dietro. In questo caso sappiamo come il sensore ad infrarossi di iPhone X genera un reticolato di punti che mappa in modo tridimensionale l’ambiente: in questo modo si ottengono dati "spaziali" relativi a cosa viene inquadrato dal sensore che è in grado di operare quindi anche con angolazioni particolari, ad esempio quando il telefono è appoggiato sulla scrivania, a differenza di quanto fanno altre implementazioni della stessa tecnologia. Un procedimento diverso dunque rispetto a quanto viene fatto da altri e dunque capace di superare la semplice scansione facciale che finora abbiamo riconosciuto.

Non la pensa così Huawei che ha "deriso" proprio Apple ed il suo nuovo Face ID con la pubblicazione di un video in cui il protagonista è un pagliaccio che cerca di sbloccare il proprio smartphone. In questo caso con gli occhi, il naso e la bocca differenti dal solito lo sblocco fallisce e viene dichiarato da Huawei come il riconoscimento facciale non sia per tutti. Da qui, l'azienda, invita gli utenti ad attendere il prossimo 16 ottobre per scoprire il vero terminale dotato di Intelligenza Artificiale: il Mate 10 ossia #TheRealAIPhone, questo l'hashtag lanciato proprio dall'azienda cinese.

La presa in giro ad Apple è dunque palese e chiaramente lo è anche lo sblocco con il nuovo sistema Face ID che vuole cercare di superare oltre al classico Touch ID anche le altre tecnologie di riconoscimento facciale come la scansione dell'iride presente nei Samsung di ultima generazione o la classica impronta digitale. Huawei è dunque pronta a rispondere a tutto questo e lo farà con un phablet, il nuovo Mate 10, pieno di tecnologia e soprattutto con l'integrazione del nuovo processore Kirin 970 che non è solo una parte stante per far funzionare al massimo il device ma permetterà di fare cose che prima non aveva mai fatto. In questo caso chiaramente parliamo dell'Intelligenza Artificiale e dunque dei calcoli neurali che il SoC riuscirà a realizzare senza se e senza ma.

Chiaramente in molti attendono questo nuovo e "super tecnologico" smartphone di Huawei che abbiamo già iniziato a conoscere tramite alcune immagini rubate e che con ogni probabilità sarà capace di presentarsi con un aspetto fortemente premium, dal design minimale ma anche con un display quanto mai borderless proprio come va di moda adesso. Non sarà chiaramente facile contrastare l'avanzata di iPhone X e di Apple ma sappiamo quanto sia cresciuta Huawei e quanta tecnologia di certo introdurrà questo nuovo Mate 10.