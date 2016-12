Huawei P9 e P9 Plus: vendute oltre 10 milioni di unità

Huawei continua a realizzare numeri importanti nelle vendite dei propri dispositivi mobile. Proprio in questo senso giungono i nuovi dati sulle quote di vendita dei suoi top di gamma, Huawei P9 e P9 Plus, che in questa fine 2016 ha guadagnato ancora quote di mercato riuscendo a vendere oltre 10 milioni di unità.

Numeri davvero importanti che conferma l'azienda ai vertici del mercato soprattutto addirittura con solo due dispositivi chiaramente top di gamma. Huawei P9, presentato durante lo scorso mese di Aprile, ha permesso all'azienda di introdurre il suo prima smartphone con doppia fotocamera posteriore in collaborazione con Leica.

Il design decisamente premium, le specifiche da top di gamma e un forte tributo a livello di marketing hanno catturato l'attenzione dei milioni di utenti che lo hanno appunto acquistato. La partnership con Leica ha certamente permesso allo smartphone di raggiungere alti livelli in termini multimediali con sensori capaci di catturare immagini in bianco e nero nativamente, e che si è visto ha riprodotto sia con la versione Plus sempre del Huawei P9 ma anche con il nuovo Honor 8.

Oltretutto il produttore, secondo alcuni dati passati, aveva già venduto oltre 9 milioni di unità nei primi 11 mesi del 2016 incrementando tali straordinari risultati con le feste natializie che hanno permesso di aggiungerne un altro milione. Numeri che potrebbero passare inosservati rispetto a quelli realizzati da Apple o da Samsung ma che se osservati in maniera più vasta, considerando magari tutti i prodotti dell'azienda, di certo possono far capire come Huawei possegga decisamente il passo dei più importanti.

Le dichiarazioni del CEO di Huawei si indirizzano proprio in questo senso visto che nel terzo trimestre l'azienda è stata capace di vendere quasi 34 milioni di smartphone rappresentando addirittura il 44% del totale con oltre il 23% in più rispetto allo scorso anno.