Huawei P8 Lite edizione 2017: ufficiale la nuova versione dello smartphone più amato dell'azienda

Dopo il grandissimo successo di Huawei P8 Lite, l'azienda cinese ha voluto accontentare tutti gli utenti che avevano apprezzato il piccolo smartphone di fascia media e che avrebbero voluto un upgrade dello stesso con specifiche tecniche di ultima generazione ed uno stile più vicino alle ultime novità dell'azienda e dei suoi top di gamma. Per questo Huawei ha presentato oggi il nuovo Huawei P8 Lite edizione 2017 che arriverà sul mercato italiano nei prossimi giorni e che si proporrà ad un prezzo inferiore ai 250 euro.

“Il P8 lite è uno dei prodotti che ha contribuito maggiormente a consolidare la conoscenza del brand Huawei presso gli Italiani e a far percepire la qualità dei nostri prodotti. Per questo abbiamo pensato di offrire a tutti coloro che hanno scelto e apprezzato il P8 lite di passare, se lo desiderano, a uno smartphone ancora più performante, caratterizzato da stile e personalità e un prezzo davvero concorrenziale”, ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, che ha aggiunto: “Penso che la nuova versione 2017 verrà accolta davvero positivamente dai consumatori avvicinandoli ulteriormente al brand Huawei”.

Il nuovo Huawei P8 Lite edizione 2017 si propone agli utenti con un design decisamente più alla moda rispetto al passato smartphone e si avvicina di più allo stile che l'azienda ha iniziato ad introdurre con il proprio top di gamma Huawei P9 ma anche con gli altri smartphone della linea Honor. Per questo il nuovo dispositivo risulta caratterizzato da un corpo in alluminio ed una superficie posteriore completamente in vetro arrotondato sui bordi. Anteriormente possiede un display da 5.2 pollici Full HD IPS, quindi un processore proprietario HiSilicon Kirin 655 Octa-Core affiancato da 3GB di RAM e 16GB di memoria interna espandibile cone MicroSD fino a 128GB.

A livello multimediale lo smartphone possiede una singola fotocamera al posteriore con da 12 megapixel mentre per quella anteriore Huawei ha pensato di porre un sensore da 8 megapixel. Per la posteriore sarà possibile raggiungere video registrazioni fino alla risoluzione Full HD a 30fps mentre per quella anteriore si potrà spingersi fino ai 720p sempre con 30fps. Connettività al solito elevata per questo piccolo Huawei P8 Lite 2017 che prevede modulo LTE 4G per connessioni fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, Bluetooth di ultima generazione versione 4.1 ed NFC.

Il nuovo Huawei P8 Lite 2017 viene equipaggiato dall'azienda con l'ultimo aggiornamento di Android ossia la versione 7.0 Nougat chiaramente personalizzata dall'azienda cinese con la propria EMUI 5.0 che migliora l'esperienza d'uso dello smartphone in molti aspetti quotidiani. Il nuovo Huawei P8 Lite 2017 sarà dunque disponibile da oggi nelle colorazioni Black, White e Gold ad un prezzo consigliato di 249€.