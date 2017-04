Huawei P8 Lite (2017) costa solo 189 Euro su eBay

Non serve più spendere un patrimonio per avere uno smartphone fluido, efficiente e capace di rispondere bene a tutte le esigenze di tutti i giorni. Navigare sul web, chattare con gli amici su WhatsApp, o consultare le e-mail, sono tutte operazioni che possono essere portate a termine con profitto anche con dispositivi di fascia media ed è per questo che moltissimi produttori si stanno posizionando bene anche in quel segmento di mercato. Fra i modelli più importanti della categoria c'è Huawei P8 Lite, aggiornato in versione 2017, che si può trovare su eBay in queste ore al prezzo più basso del web: solamente 189 Euro.

Huawei P8 Lite (2017) è il successore di uno degli smartphone più venduti in Italia e fra i modelli più convenienti del mercato.

Huawei P8 Lite (2017) è il successore di uno dei modelli più venduti del produttore cinese dello scorso anno in Italia. Il suo successo è dovuto soprattutto al posizionamento aggressivo sul mercato con un prezzo molto basso e la presenza di tutte le funzionalità essenziali che lo rendono un dispositivo completo e affidabile. Huawei e vari operatori telefonici lo hanno proposto come soluzione entry-level o di fascia medio-bassa, ricevendo un ottimo riscontro sia dal pubblico che dalla critica. Lo smartphone abbina una piattaforma hardware proprietaria (il SoC è un HiSilicon Kirin 655) a 3 GB di RAM e 16 GB di storage integrato espandibile attraverso uno slot micro-SD. Il display non troppo grande lo rende un dispositivo adatto a tutti i tipi di utenti.

Il pannello è da 5,2 pollici e supporta la risoluzione Full HD (quindi 1920x1080 pixel) con un'ottima definizione delle immagini. Huawei P8 Lite (2017) fa uso di due fotocamere, tradizionalmente posizionate sui lati posteriore e inferiore del dispositivo: il modulo principale adotta un sensore da 12 megapixel che riesce a scattare fotografie alla risoluzione massima di 3968x2976 pixel, mentre i video possono essere registrati alla risoluzione Full HD. Per selfie e videochiamate invece si può fare affidamento ad una fotocamera frontale da 8 megapixel. Entrambi i moduli sono supportati da obiettivi f/2.0 (quindi luminosi), ma solo quello posteriore può sfruttare flash a LED e autofocus. La batteria integrata è da 3.000 mAh, non rimovibile.

Huawei P8 Lite (2017) si fa rispettare anche per quanto riguarda l'aspetto esteriore, con la società che ha puntato tutto su materiali particolarmente ricercati, simili a quelli dei top di gamma. Lo smartphone non ha alcun tasto fisico sulla parte frontale, che viene rifinita con un vetro con angoli arrotondati (2.5D), mentre il sensore di impronte viene posizionato dietro. Il form factor è quello tipico con doppio vetro sia avanti che dietro, con uno spessore di soli 7,6 millimetri. Lo smartphone può utilizzare un massimo di due schede SIM contemporaneamente e può scaricare ad una velocità di 150 Mbps in download su reti 4G LTE attraverso entrambe le SIM. Non manca la radio FM, mentre il connettore per la ricarica è un tradizionale micro-USB 2.0.

