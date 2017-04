Huawei P10 Plus e P10 Lite in arrivo in Italia

Huawei ha ufficializzato l'arrivo dei nuovi Huawei P10 Plus e P10 Lite in Italia. Per il più grande e performante smartphone l'azienda permetterà la vendita dal prossimo 15 aprile mentre per il più piccolo gli utenti potranno già acquistarlo a partire da oggi. Due prodotti che completano la nuova serie P10 presentata a Barcellona durante il MWC con il top di gamma Huawei P10 e che dunque permettono ora di offrire un più ampio catalogo con un range interessante di prezzi in base alle specifiche tecniche dei prodotti.

HUAWEI P10 PLUS

In questo caso il nuovo Huawei P10 Plus lo avevamo già visto a Barcellona dove durante il MWC 2017 l'azienda cinese lo aveva presentato assieme al P10. Un prodotto decisamente importante a livello tecnico con specifiche da top di gamma e differenze dimensionali soprattutto con il fratello minore. In questo caso Huawei P10 Plus possiede un display da 5.5 pollici dalla risoluzione WQHD e dunque con 2560x1440 pixel. Come per il P10 anche per il Plus presente il nuovo processore HiSilicon Kirin 960 affiancato da 6GB di RAM e 64GB o 128GB di memoria interna. A livello multimediale lo smartphone possiede una doppia fotocamera realizzata in collaborazione con Leica con sensori da 20 megapixel per il monocromatico e 12 megapixel per il sensore RGB con un'apertura focale da f/1.8 e stabilizzatore ottico. Anteriormente presente una camera da 8 megapixel con apertura focale f/1.9.

Huawei P10 Plus possiede quindi una batteria da 3.750 mAh che dovrebbe permette ottime autonomie soprattutto con la presenza di Android 7.0 Nougat sottoforma di EMUI 5.1 come sempre fortemente personalizzata da Huawei ma anche ottimizzata meglio di molti altri produttori. Huawei P10 Plus sarà dunque disponibile all'acquisto dal prossimo 15 Aprile ad un prezzo di 829.90€ in tre diverse colorazioni come la Dazzling Gold, Dazzling Blue e Greenery.

HUAWEI P10 LITE

Huawei P10 Lite invece è lo smartphone per tutti coloro che non vogliono rinunciare al meglio ma che non vogliono spendere una fortuna. In questo Huawei cerca di dare agli utenti un prodotto elegante, caratterizzato da un design esclusivo e raffinato con un comparto tecnico di ultima generazione. Huawei P10 Lite possiede dunque un display da 5.2 pollici FullHD con l'ormai classica curvatura 2.5D che rende più maneggevole ma anche più bello il frontale dello smartphone. Oltre a questo presente anche un frame in lega metallica che lo rende ergonomico, duraturo e quanto mai resistente.

Huawei P10 Lite possiede poi un processore proprietario HiSilicon Kirin 658, un Octa-Core con 4GB di RAM pronto a rendere elastico e sempre reattivo il device anche in situazioni di carico pesante con l'uso di app e giochi. In questo caso oltretutto il device viene coadiuvato da Huawei con la nuova EMUI 5.1 derivante da Android 7.0 Nougat sempre ben ottimizzata e con funzionalità uniche pronte ad aiutare l'utente durante l'utilizzo quotidiano.

A livello multimediale Huawei P10 Lite possiede una fotocamera a singolo sensore da 12 megapxiel che permetterà agli utenti di scattare foto in qualunque condizione con tutte le peculiarità che da sempre caratterizzano il comparto fotografico dell'azienda cinese. Frontalmente presente invece una cam da 8 megapixel per selfie di qualità con l'aggiunta dell'ormai famoso effetto Bokeh. Presente una batteria da 3.000 mAh che, a detta di Huawei, permetterà un'autonomia importante grazie anche alla presenza della modalità di risparmio energetico e alla funzione di ricarica rapida.

Huawei P10 Lite è disponibile già da oggi in Italia nei colori Midnight Black, Pearl White, Platinum Gold e successivamente Sapphire Blue ad un prezzo consigliato di 349€.