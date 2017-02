Huawei P10 Lite: specifiche, prezzo e immagini ufficiali trapelate online

Huawei P10 e P10 Plus sono stati annunciati domenica all'interno di un evento tenuto a Barcellona in occasione del Mobile World Congress 2017. Grande assente il modello P10 Lite, probabilmente fra i più gettonati della line-up della società grazie ad un invidiabile rapporto qualità-prezzo. Questo non vuol dire che P10 Lite non ci sarà e, dopo alcuni rumor, all'interno di alcuni portali di e-commerce dei Paesi Bassi sono apparse le prime prove concrete del dispositivo.

Del modello conosciamo adesso le fattezze estetiche, le specifiche tecniche e il prezzo in Europa. Il design non è lo stesso dei nuovi modelli, tuttavia pare che sia la parte estetica che i materiali siano curati. Il frame è in alluminio con doppio vetro sul fronte e sul retro, con il sensore di impronte che viene installato nella parte posteriore del dispositivo. Molto interessanti come al solito le caratteristiche tecniche in relazione al prezzo di 349€ per il mercato olandese.

Huawei P10 Lite specifiche tecniche OS Android 7.1.1 Nougat con EMUI 5.1 Display LCD IPS 5,2" Risoluzione 1920x1080 (423PPI) Processore HiSilicon Kirin 655 octa-core RAM 4 GB Storage 32 GB Espandibili Fotocamere 12 MP f/2.2 - 8 MP Connettività 4G+, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, micro-USB Batteria 3000 mAh Peso 142 g

Lo smartphone dovrebbe essere disponibile nei colori Nero, Oro e Bianco anche se ribadiamo che non è stato ancora annunciato ufficialmente. Aspettiamo quindi un lancio da parte della compagnia, che a questo punto dovrebbe arrivare con tempistiche molto brevi.