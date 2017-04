Huawei P10 Lite e P10, su eBay scontati a 289 e 497.99 Euro

Con l'obiettivo di raggiungere Apple e Samsung, Huawei è una delle aziende a più rapida crescita in ambito smartphone. Sforna dispositivi di alto livello a prezzi molto competitivi, sfruttando anche tecnologie proprietarie come i SoC HiSilicon Kirin. La compagnia ha già annunciato la nuova line-up per il 2017, composta da Huawei P10 e P10 Plus nella fascia alta, e da Huawei P10 Lite nella fascia media. È proprio quest'ultima la soluzione più conveniente sul piano qualità-prezzo con cui Huawei vuole fare i numeri. Per acquistare P10 clicca qui, per P10 Lite invece clicca qui.



Da sinistra: Huawei P10 Lite e Huawei P10

Huawei P10 e Huawei P10 Lite sono due smartphone con un design particolarmente curato, con angoli arrotondati e materiali abbastanza ricercati. Adottano entrambi una struttura in alluminio unibody inframezzata nella parte superiore da un inserto in vetro. Gli smartphone utilizzano inoltre una superficie con bordi arrotondati anche per il vetro frontale, caratteristica che migliora al tempo stesso l'estetica e l'ergonomia. Il tutto all'interno di dimensioni ridotte rispetto alla media della categoria: laddove molti produttori spingono oltre i 5,5 pollici, Huawei si ferma rispettivamente a display da 5,1 e 5,2 pollici su Huawei P10 e P10 Lite.

Gli smartphone supportano entrambi la risoluzione massima Full HD, anche il modello Lite più economico, con pannelli ad elevata densità di pixel e alto contrasto. Già al primo avvio l'utente trova installato Android 7.0 Nougat, con una personalizzazione non invasiva realizzata dal produttore, la celebre EMUI 5.1. I due P10 e P10 Lite vantano un profilo dallo spessore estremamente ridotto, in entrambi i casi inferiore ai 7 millimetri, pur utilizzando - soprattutto il P10 - hardware di fascia alta. Huawei P10 nello specifico usa il processore octa-core Kirin 960 da 2,4 GHz, mentre il modello P10 Lite il SoC Kirin 658, octa-core a 16-nm per diminuire i consumi.

I processori vengono supportati da 4 GB di RAM su entrambi i modelli, mentre Huawei P10 adotta una memoria di archiviazione da ben 64 GB (sono invece 32 sul modello Lite). La batteria è da 3.200 mAh, sullo standard, e 3.000 mAh, sul Lite, in entrambi i casi abbinata a tecnologie per la ricarica rapida. Huawei P10 si caratterizza infine per un comparto fotografico estremamente curato, con la fotocamera principale che si basa su due moduli separati da 20 MP monocromatico e 12 MP RGB con stabilizzazione ottica e obiettivo progettato da Leica. Huawei P10 utilizza invece una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una frontale da 8 megapixel.

Altri dettagli su Huawei P10 e Huawei P10 Lite si trovano qui e qui.