Huawei P10: eccolo in un'immagine stampa. In arrivo anche la nuova EMUI 5.1

Torniamo nuovamente a parlare di Huawei perché il solito Evan Blass ha da poco pubblicato sul proprio profilo di Twitter l'immagine stampa del nuovo Huawei P10 che domenica 26 febbraio verrà presentato ufficialmente a Barcellona. L'immagine chiaramente permette di confermare l'aspetto dello smartphone che da tempo è stato svelato tramite ulteriori immagini rubate. Il nuovo Huawei P10 dunque non modifica troppo il suo aspetto riproponendosi con un corpo realizzato in alluminio ma rinnovando la collaborazione con Leica per la realizzazione dei sensori fotografici al posteriore.

Il nuovo Huawei P10 si proporrà al proprio pubblico con la novità del sensore delle impronte digitali posto non più al posteriore come era stato per il P9 ma bensì è ben visibile anteriormente nella parte inferiore dello smartphone. Chiaramente non è ancora possibile capire se tale pulsante risulterà realmente fisico o se lo stesso verrà solamente posto per lo sblocco dello smartphone senza possedere dunque una vera e propria corsa.

Al posteriore presente l'ormai famoso doppio sensore fotografico progettato in collaborazione con Leica che dovrebbe permettere all'utente di realizzare scatti di qualità anche in versione monocromatica. Per il resto lo smartphone sembra possedere dei bordi decisamente più arrotondati rispetto al suo predecessore sintomo che gli ingegneri hanno sentito l'esigenza di migliorare l'usabilità rispetto al P9.

A livello tecnico ricordiamo che lo smartphone dovrebbe possedere un display da 5.5 pollici corredato da una CPU proprietaria HiSilicon Kirin 960, 4GB di RAM e versioni da 32 o 64GB di memoria interna espandibili. Interessante notare come la presentazione del nuovo Huawei P10 permetterà anche il rilascio della nuova versione della EMUI 5.1, l'interfaccia grafica personalizzata da Huawei, con nessun tipo di stravolgimento rispetto alla precedente ma sicuramente con qualche cambiamento interessante per quanto concerne le funzionalità.