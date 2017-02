Huawei P10: ecco come sarà il nuovo top di gamma dell'azienda cinese

Il Mobile World Congress 2017 di Barcellona aprirà i propri battenti il prossimo 27 febbraio ma molte aziende si preparano ad anticipare tale data con proprie presentazioni che avverranno durante la giornata di domenica. Tra queste Huawei che, in assenza di Samsung, cerca di attirare l'attenzione del pubblico con la presentazione del suo nuovo top di gamma: Huawei P10. Proprio su di esso si stanno concentrando le attenzioni dei media e degli utenti grazie anche ad una già iniziata campagna pubblicitaria che proprio nella giornata di ieri ha visto il rilascio del primo video teaser con alcune conferme. Non solo visto che oggi spunta in rete un nuovo video in cui è possibile osservare nel dettaglio come sarà il nuovo smartphone dell'azienda.

Il video leaked è stato rilasciato dal sito 91mobile ed è stato realizzato in collaborazione con l'ormai famoso blogger @OnLeaks che delizia gli utenti anticipando le presentazioni ufficiali delle aziende produttrici. Il video rende merito a tutte quelle indiscrezioni apparse in rete durante gli scorsi mesi e che hanno in qualche modo "assemblato" il nuovo Huawei P10. Nel video è dunque possibile avere la conferma della collaborazione di Huawei con Leica grazie alla presenza di una doppia fotocamera al posteriore sintomo che in Huawei si voglia ancora puntare fortemente su questa caratteristica.

Lo smartphone nel video possiede un corpo completamente in alluminio con un aspetto che rispecchia il design dello scorso anno con alcune modifiche che sembrano renderlo ancora più premium. Tecnicamente il nuovo Huawei P10 dovrebbe possedere un display da 5.5 pollici FullHD con dimensioni da 145.5x69.5x7.35 mm. Al suo interno dovrebbe trovare posto il processore proprietario HiSilicon Kirin 960 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

La differenza con il più grande Huawei P10 Plus sarà proprio nelle dimensioni del display che in quest'ultima versione dovrebbe essere da 5.7 pollici QHD e oltretutto dual edge, ossia curvo ai due lati. Per entrambi poi vi sarà la presenza di una doppia fotocamera, che come detto sarà realizzata in collaborazione con Leica, e dovrebbe permettere di essere utilizzata dagli utenti sia per scatti cromatici che monocromatici con qualità chiaramente migliorate rispetto alla precedente generazione.