Huawei P10 e P10 Plus, quando l'eleganza incontra le prestazioni

Durante il Mobile World Congress 2017 di Barcellona, Huawei ha presentato la nuova gamma di smartphone della famiglia P: sinonimo di stile, eleganza ma anche prestazioni e multimedialità. Huawei P10 e P10 Plus sono i due modelli con i quali l'azienda cinese ha voluto esprimere il proprio gusto al design con colori e finiture suggestive non rinunciando ad un comparto fotografico unico con l'indissolubile collaborazione con Leica e la doppia fotocamera che migliora ancora più il comparto multimediale già avanzato della serie precedente.

Gli smartphone, per la prima volta, offrono una finitura unica nel suo genere denominata "iperdiamantata" e pronta a risaltare la luminosità dei prodotti regalando un aspetto elegante e di sicuro impatto agli occhi dell'utente. Sono utilizzati per la costruzione materiali premium, con particolari finiture in alluminio anodizzato spazzolato sinonimo di accuratezza e soprattutto massima espressione di una progettazione artigianale realizzato dal team Huawei. Un design pulito che si sviluppa attorno ad un corpo leggero e decisamente sottile visti i suoi soli 6,98 millimetri di spessore pronti a mettere in risalto le curve morbide e arrotondate dei due smartphone.

Anteriormente i due smartphone si caratterizzano per la presenza di un sensore di impronte digitali nascosto sotto il vetro dello schermo, con una finitura senza interruzioni, pronto a facilitare la navigazione permettendo un aumento dello spazio del display e velocizzando i gesti touch. Praticità e design che permettono assieme di raggiungere un connubio inscindibile per Huawei.

A livello multimediale la nuova serie P propone una doppia fotocamera Pro Edition di seconda generazione sviluppata ed ingegnerizzata in collaborazione con Leica. Un comparto pronto a porre in tasca all'utente un vero e proprio studio fotografico con il riconoscimento dei volti in 3D, l'illuminazione dinamica e le tecnologie di miglioramento naturale del ritratto capaci di offrire scatti artistici tipici dello stile Leica. Con un sensore RGB da 12 megapixel ed un sensore monocromatico da 20 megapixel Huawei P10 e P10 Plus propongono agli utenti un comparto multimediale sempre pronto a realizzare scatti superiori con primi piani nitidi o foto in movimento e con maggiore luce anche in condizioni di scarsa illuminazione. I due nuovi smartphone inoltre posseggono la nuova funzione Highlights, realizzata ad hoc da GoPro, la quale permetterà di creare video, con musica e transizioni, con un editing semplice ed immediato realizzato direttamente sugli smartphone.

A livello tecnico i due Huawei P10 e P10 Plus possiedono quello che gli utenti si attendono da due terminali top di gamma. Display rispettivamente da 5.1 pollici e 5.5 pollici di diagonale, con risoluzioni Full HD e Quad HD capaci di raggiungere altissimi livelli di qualità grazie anche alla presenza della matrice AMOLED rendendo sempre piacevole la visione dei contenuti multimediali in ogni situazione. Cuore di entrambi i terminali è l'ultimo SOC proprietario dell'azienda, ossia l'HiSilicon Kirin 960, che con i 4GB o 6GB di memoria RAM permette agli utenti di ottenere il massimo dagli smartphone, sia durante sessioni di gioco impegnative sia in condizioni di stress quotidiano. Nessun problema per l'archiviazione delle foto, dei video o di documenti con memoria da 64GB per il P10 e 128GB per il P10 Plus con la possibilità addirittura di aggiungere una microSD per ampliare lo spazio.

Dalle basi della EMUI 5.0 è nata la nuova EMUI 5.1, un'interfaccia grafica nella quale Huawei permette l'ottimizzazione delle prestazioni non tralasciando una delle migliori esperienze d'uso per l'utente, grazie a nuove funzionalità tra algoritmi per imparare i comportamenti di chi utilizza gli smartphone e applicazioni capaci di semplificare le operazioni di tutti i giorni.

Potenti le batterie che Huawei pone nei suoi P10 e P10 Plus capaci di mantenere attivi i due device per giornate di stress senza dover rinunciare a navigazione, giochi o scatti multimediali. In P10 troviamo una batteria da 3200 mAh mentre per il P10 Plus ne è presente una da 3750 mAh: per entrambe è implementato il supporto alla ricarica veloce Super Charge di Huawei, capace di mantenere sempre bassa la temperatura durante la ricarica e soprattutto monitorare la tensione e il livello di corrente per una superiore sicurezza.

Huawei P10 è disponibile nelle colorazioni Prestige Gold, Graphite Black, Mystic Silver e Dazzling Blue al prezzo consigliato al pubblico di 679.90€ mentre Huawei P10 Plus è disponibile nelle colorazioni Graphite Black, Dazzling Gold, Dazzling Blue e Greenery al prezzo consigliato di 829.90€. Sono due smartphone Android top di gamma, differenti per dimensioni e alcune caratteristiche tecniche ma caratterizzati entrambi dall'offrire un'esperienza d'uso che abbina prestazioni e funzionalità senza rinunciare all'eleganza di un design e dei particolari curati.