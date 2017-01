Huawei P10 e P10 Plus in arrivo con Alexa di Amazon e supporto al Daydream di Android

Huawei è pronta a commercializzare i nuovi top di gamma Huawei P10 e P10 Plus durante il mese di Aprile dopo una loro presentazioni qualche settimana prima. E' quanto viene espressamente dichiarato dal Presidente e CEO della società cinese, Yu Chengdong, il quale in un post su Weibo rivela alcuni dettagli dei nuovi top di gamma della propria azienda.

Sì perché il CEO di Huawei ha deciso di svelare il fatto che le due versioni dei prossimi smartphone cinesi possederanno differenze a livello estetico. Da una parte vi sarà Huawei P10 con un display completamente piatto mentre la versione P10 Plus vedrà la presenza di un pannello con doppia curvatura ai lati proprio come Galaxy S7 Edge di Samsung.

Ma non è tutto perché anche il VP Senior di Huawei, Richard Yu, ha voluto precisare alcune caratteristiche dei nuovi P10 e P10 Plus. Innanzitutto vi sarà la novità dell'assistente vocale presente negli smartphone 2017 dell'azienda. Sì perché i nuovi dispositivi vedranno la presenza di Alexa, l'assitente vocale di Amazon, e risulteranno pronti per il supporto a Daydream, la nuova piattaforma di realtà virtuale di Google che in qualche modo preannuncia la presenza, già in prima battuta, di Android 7.0 Nougat.

A livello tecnico il nuovo Huawei P10 dovrebbe possedere un display da 5.5 pollici con risoluzione QHD, anche per ottenere il supporto a Daydream, quindi il processore proprietario HiSilicon Kirin 960 affiancato da 4GB di RAM per la versione normale e 6GB di RAM per quella Plus. Memoria interna rispettivamente da 64GB e 256GB per il Huawei P10 e P10 Plus. A livello multimediale l'azienda cinese dovrebbe continuare la collaborazione con Leica e dunque dovrebbe essere presente un doppio sensore al posteriore che permetterà la cattura delle immagini con feature particolari implementate rispetto a quelle degli attuali P9 e P9 Plus.