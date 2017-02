Huawei P10 e P10 Plus: eccolo in nuove immagini stampa. Colorato e con display dual edge

La presentazione dei nuovi top di gamma di Huawei si avvicina e con esso anche le informazioni sulle specifiche tecniche lo smartphone possederà ma soprattutto immagini sul suo aspetto finale. Sì perché proprio da poche ore sono apparse in rete nuovi scatti che ritraggono i due smartphone dell'azienda cinese in "pose" promozionali. Grazie alle nuove immagini è possibile osservare da più vicino l'aspetto del nuovo Huawei P10 in versione normale che verrà proposto in almeno tre diverse colorazioni. Di contro anche il più grande Huawei P10 Plus è stato ritratto in alcuni scatti dove è possibile osservare il suo display dual edge.

Per quanto riguarda dunque la versione "flat" ossia quella con display completamente piatto, Huawei ha pensato di movimentare il mercato introducendo nuove colorazioni al device in arrivo. Sì perché nelle immagini promo apparse in rete è possibile osservare il prodotto in almeno tre colorazioni di cui una completamente nuova. Huawei P10 infatti sarà proposto agli utenti in versione blu, oro ed anche verde. L'azienda ha pensato quindi di permettere agli utenti di avere un'alternativa cromatica sullo smartphone deviando rispetto alle tradizionali tonalità nere e bianche che da tempo ormai caratterizzano tutti i telefoni odierni.

Per quanto riguarda invece il nuovo Huawei P10 Plus, sono apparse in rete alcune immagini che lo mostrano in maniera inequivocabile permettendo oltretutto di osservare nel dettaglio il suo aspetto esteriore che riprende in qualche modo quello visto con l'edizione del Mate 9 Porsche Design. Sì perché il nuovo smartphone dell'azienda cinese si presenta con un display con doppia curvatura ed un corpo completamente in alluminio. Presente al posteriore una fotocamera con doppio sensore realizzata, come sappiamo, in collaborazione con Leica ed un sensore delle impronte digitali posto appena sotto i sensori fotografici.

Tecnicamente sappiamo che i due smartphone, Huawei P10 e P10 Plus, possederanno pressapoco le medesime specifiche tecniche con la differenza della dimensione del pannello anteriore che nella versione "flat" sarà da 5.5 pollici FullHD mentre in quella "plus" dovrebbe risultare da 5.7 pollici in risoluzione QHD. Per il resto al suo interno troveremo il processore proprietario HiSilicon Kirin 960 già presente nel Mate 9, ma con clock diverso, quindi 4GB di RAM. 64GB o 128GB di memoria interna ed infine una batteria da 3100 mAh.