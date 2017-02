Huawei P10 e P10 Plus: ecco tutte le versioni con i relativi prezzi

Il MWC 2017 di Barcellona è alle porte e con esso anche i nuovi smartphone che le aziende si apprestano a svelare. Tra di esse ricordiamo che Huawei sarà una delle prime, assieme ad LG, a presentare i suoi nuovi top di gamma direttamente in uno specifico evento domenica 26 febbraio. Proprio per i nuovi Huawei P10 e P10 Plus in arrivo si parla da tempo di come saranno esteticamente e soprattutto di cosa proporranno a livello di specifiche tecniche. A distanza di due settimane dall'evento ecco che in rete appare una slide ufficiale delle versioni che Huawei svelerà dei nuovi P10 e P10 Plus e soprattutto i prezzi a cui verranno proposti questi nuovi top di gamma.

Seguendo dunque l'immagine pubblicata in rete è possibile vedere come i due nuovi top di gamma si differenzieranno dimensionalmente per aspetti che riguardano le dimensioni ma anche le specifiche tecniche. In questo caso il nuovo Huawei P10 possederà un display da 5.5 pollici leggermente curvato ai lati con risoluzione QHD ed un processore proprietario Kirin 965, praticamente lo stesso presente attualmente nel Mate 9 ma con differenze in termini di clock maggiore e diversa GPU.

In questo caso le versioni dovrebbero essere 3 anche se non è detto che arrivino tutte in Italia. Vi sarà un modello con 4GB di RAM e 32GB di memoria interna che dovrebbe possedere un prezzo in italia di circa 549€ o 599€ (3488 yuan), quindi una versione da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna che dovrebbe costare 599€ o 649€ (4088 yuan). Infine una terza versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna che potrebbe essere proposto in Italia ad un prezzo di 699e o 749€ (4688 yuan).

Per quanto riguarda invece il nuovo Huawei P10 Plus le indiscrezioni parlano di un prodotto diverso dal P10 normale per il display maggiorato da 5.7 pollici chiaramente QHD, stesso processore Kirin 965 ma una fotocamera leggermente migliore sempre in collaborazione con Leica. In questo caso le versioni dovrebbero essere due con prezzi che partono da 749€ per lo smartphone con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna per arrivare al top con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna al prezzo di 849€.