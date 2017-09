Huawei Mate 9 Pro, lo smartphone con schermo curvo in sconto grazie a un coupon

Differenziarsi nel mercato degli smartphone non è semplice e richiede spesso un lavoro di ricerca e sviluppo che può durare anni. Negli ultimi periodi abbiamo visto comparire display curvi, edge-less, senza cornici e con aspect-ratio fuori standard, ed è evidente che dal display stesso passa gran parte dell'innovazione in queste ultime generazioni. Fa fede a questa teoria il modello Huawei Mate 9 Pro, che utilizza un display con lati curvi e una batteria da 4.000 mAh. In questo momento può essere acquistato a 528,89 euro su TomTop grazie al codice coupon DSHWM9PRO.

Huawei Mate 9 Pro è uno smartphone premium, ben curato e con una qualità costruttiva ad altissimi livelli. Utilizza un display curvo, con le due parti laterali che si piegano fino a raggiungere la scocca posteriore in maniera sinuosa. Il display AMOLED ha una diagonale di 5,5 pollici e una risoluzione nativa Quad HD (2560x1440 pixel), e la piattaforma mobile è prodotta internamente da Huawei. Il processore è nello specifico un HiSilicon Kirin 960 con funzionalità di Machine Learning, supportato da un comparto memorie formato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Le fotocamere sono due sulla parte posteriore, in configurazione 20 + 12 MP con obiettivo f/2.2. Il modulo più definito sfrutta un sensore monocromatico con ampie dimensioni per i subpixel, e serve a raccogliere un elevato quantitativo di luce, mentre il sensore secondario da 12 MP è un RGB tradizionale e raccoglie le informazioni sui colori. Abbinando i due risultati è possibile ottenere fotografie più luminose ed effetti creativi in post-produzione senza dover utilizzare attrezzatura particolare e costosa. La fotocamera frontale è da 8 MP f/1.9.

Lo smartphone riesce a registrare video alla risoluzione 4K, può integrare fino a due SIM in formato Nano e dispone di tutte le tecnologie più diffuse per quanto riguarda la connettività. Non mancano Wi-Fi AC dual-band, Bluetooth 4.2, GPS, e per la ricarica della generosa batteria da 4.000 mAh si può fare affidamento alla tecnologia SuperCharge e al connettore USB di Tipo-C. Huawei Mate 9 Pro dispone naturalmente di un sensore d'impronte posizionato frontalmente e viene venduto con Android 7 Nougat personalizzato con la EMUI 5.0.

