Huawei Mate 9, la sindrome da batteria scarica è un lontano ricordo

Anche quest'anno è giunto il momento delle feste natalizie e anche in questo 2016 come nella miglior tradizione del Natale le visite a parenti ed amici sono all'ordine del giorno. E se lo scambio di auguri è un rituale che risale ormai alla notte dei tempi, ci sono invece alcune usanze che potremmo definire molto più moderne o attuali.

Il consueto convivio che accompagna gli auguri, infatti, include ormai sempre più spesso la richiesta di una fonte di conrrente per avere sempre lo smartphone sempre carico. Una abitudine sicuramente fastidiosa, alla quale i possessori di Huawei Mate 9 non dovranno sottostare per via della sua spiccata inclinazione alla produttività e all'utilizzo prolungato.

Il basso consumo energetico e la lunga durata della batteria sono da sempre parte del DNA della serie Mate e grazie a Huawei Mate 9 la ricerca delle prese di corrente durante le feste natalizie, così come nelle giornate lavorative o durante lunghi viaggi, sarà solo un lontano ricordo.

Parliamo poi di un dispositivo che comunque non rinuncia ad un design accattivante, definito da alcuni massimo esperti del settore come "il più elegante e potente smartphone Huawei ad oggi".

Mate 9 è quindi sicuramente uno smarpthone in grado di offrire una operatività invidiabile, una soluzione che si dimostra durante ogni giornati di utilizzo, anche molto intenso, una scelta affidabile per chi ha bisogno di una batteria che duri almeno un giorno, ma facilmente anche di più.

Ma da dove deriva esattamente tutta questa capacità di soddisfare in maniera eccellente le esigenze di ogni tipologia di utenza?

Mate 9 dispone del Kirin 960, attualmente tra i processori più potenti del mondo e il primo sul mercato ad essere basato sulla più recente CPU ARM Cortex-A73 accompaganto da una scheda grafica Mali G71. Questo processore è del 15% più efficiente rispetto al suo predecessore, mentre la GPU è del 40% più efficiente e offre il 180% in più di prestazioni rispetto alla generazione precedente.

Huawei ha inoltre integrato un sensore all'interno della CPU in grado di controllare tutti gli altri sensori del Mate 9, e regolarne la tensione operativa adattivamente, riducendo ulteriormente il consumo energetico durante l'utilizzo di funzioni ad alta intensità di batteria.

Quando si tratta di durata della batteria poi, Huawei ha cercato di ottenere il massimo dallo spazio a diposizione all'interno dello chassis unibody in metallo, inserendo in questo Mate 9 una batteria da ben 4000mAh, che, combinata con l’intelligente tecnologia di risparmio energetico proprietaria e il processore super-efficiente, si traduce in una durata della batteria maggiore di quello che ci si potrebbe aspettare da un comune smartphone.

Mate 9 è inoltre dotato della tecnologia SuperCharge, che supporta la ricarca veloce e che fornisce in soli 20 minuti una carica sufficiente a coprire una intera giornata di utilizzo, con un miglioramento del 50% rispetto al precedente Mate 8. Inoltre, la tecnologia Supercharge è dotata della protezione Super Safe, che salvaguarda la durata della batteria con una temperatura della componentistica interna nelle operazioni di ricarica inferiore a quella della concorrenza.

Per non farsi mancare nulla poi, la doppia fotocamera realizzata in collaborazione con Leica permetterà a tutti di immortalare i più bei ricordi delle feste con una qualità da vero top di gamma.

La combinazione della grande efficienza energetica e delle potenti prestazioni della batteria rende Mate 9 in grado di supportare 20 ore di riproduzione video, 20 ore di navigazione 4G, o più di 100 ore di riproduzione musicale. Un dispositivo che perfetto per una gara di endurance e sicuramente in grado di portarci senza problemi al termine del più festoso dei giorni.