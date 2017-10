Huawei Mate 10 Pro: ecco le immagini dal vivo e conferme sulla batteria da 4.000 mAh

Il grande momento di Huawei si avvicina sempre di più e il 16 ottobre finalmente anche l'azienda cinese potrà dire la sua per quanto riguarda il mercato dei phablet cercando di combattere l'avanzata di Samsung con il nuovo Galaxy Note 8 e soprattutto di Apple con iPhone 8 Plus. Huawei in questo caso è pronta a presentare il nuovo Mate 10 che dalle indiscrezioni ultime sembra voler puntare molto sull'autonomia vista la conferma da parte dell'azienda della presenza di una batteria da ben 4.000 mAh. Non è tutto visto che proprio da poco è apparsa in rete l'immagine dell'ipotetica versione Pro di Mate 10 la quale possiede effettivamente il design visto qualche giorno fa con Evleaks.

Huawei non si smentisce dunque sulla volontà di dare agli utenti uno smartphone con un comparto hardware importante. La presentazione del nuovo Kirin 970 capace di rifarsi alle reti neurali e soprattutto di permette l'interazione con l'Intelligenza Artificiale di certo darà spunto, all'azienda e a chi vorrà sviluppare applicazioni di terze parti per essa, per realizzare nuovi modi di utilizzare lo smartphone rispetto a come lo conosciamo oggi.

In tutto questo si inserisce anche la volontà di far ottenere delle autonomie importanti agli utenti che dunque non dovranno preoccuparsi di usare lo smartphone con parsimonia. Ecco che il nuovo Mate 10 possederà una batteria da 4.000 mAh che conoscendo le ottimizzazioni realizzate dall'azienda con la EMUI di certo potranno soddisfare l'utente finale, anche quello più esigente.