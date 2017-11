Huawei Mate 10 Pro è disponibile ufficialmente in Italia. Nuova l'assistenza ''Door to Door''

Huawei annuncia ufficialmente l'arrivo in Italia del nuovo Huawei Mate 10 Pro lo smartphone con l'intelligenza artificiale integrata il quale sarà disponibile da oggi in tutti i negozi delle catene di elettronica di consumo ma anche negli store online e nelle rivendite degli operatori di telefonia al prezzo di 849€. Chiaramente da oggi disponibile anche il nuovo Huawei Mate 10 Porsche Design nella sua versione Diamond Black ad un prezzo consigliato di 1.359€.

La nuova serie Mate 10 di Huawei si basa sul nuovo processore Kirin 970 creato ad hoc dall'azienda cinese per fornire all'utente miglioramenti tecnologici dell'Intelligenza Artificiale nell'esperienza di utilizzo dello smartphone. In questo caso sia sulle prestazioni del device ma anche e soprattutto nel migliorare gli scatti fotografici realizzati dagli utenti. In questo caso continua la collaborazione tra Huawei e Leica con la Dual Cam presente nel nuovo Mate 10 Pro capace di realizzare scatti anche anche monocromatici nativamente parlando.

Il nuovo Huawei Mate 10 Pro di propone agli utenti con un comparto tecnico da top di gamma. Parliamo in questo caso di un device caratterizzato da un display da 6 pollici nel formato 18:9 a matrice OLED e soprattutto con il supporto all'HDR10 e l'eliminazione delle cornici laterali permettendo di ottenere delle dimensioni ancora consone alla mano. Al suo interno come detto il nuovo Kirin 970, un processore "made in Huawei", Octa-Core e capace di raggiungere un clock di 2.4GHz. A questo si aggiungono 6GB di RAM ed uno storage interno di 128GB per l'archiviazione dei contenuti multimediali.

Come detto a livello multimediale si rinnova la collaborazione con Leica e in questo caso il nuovo Mate 10 Pro possiede al posteriore una doppia fotocamera caratterizzata da un sensore RGB da 12MP e da un altro sensore monocromatico da 20MP. Presente la stabilizzazione ottica di immagine e soprattutto un'apertura focale per entrambi i sensori pari a f/1.6 per raggiungere risultati elevati in situazioni anche di poca illuminazione. Anteriormente presente una cam da 8MP per i selfie.

L'intelligenza artificiale entra in gioco con le nuove funzioni Real Time Scene AI-powered e il riconoscimento degli oggetti, che impostano automaticamente le funzioni della fotocamera basandosi sull'oggetto e sulla scena, supportano un avanzato zoom digitale AI-powered con AI-Motion Detection per ritratti più nitidi e immagini di oggetti più delineati. Presente anche una batteria da 4.000 mAh capace di mantenere attivo lo smartphone per molte ore anche sotto stress e soprattutto presente anche il supporto alla ricarica rapida con il fast-charging che permetterà di ricaricare dall'1% al 20% in soli 10 minuti e dall'1% al 58% in 30 minuti.

Il nuovo Huawei Mate 10 Pro con 6GB di RAM ed una memoria da 128GB è dunque disponibile da oggi nelle colorazioni Midnight Blue e Titanium Grey ad un prezzo consigliato al pubblico di 849€ mentre Huawei Mate 10 in versione Porsche Design con 6GB di RAM ed una memoria interna da 256GB nella colorazione Diamond Black sarà disponibile sempre da oggi ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.359€.

Da non dimenticare il nuovo servizio di assistenza Huawei "Door to Door" che per tutti gli utenti i quali acquisteranno un prodotto della serie Mate 10 potranno godere nelle città di Roma e Milano di un'assistenza completamente nuova per l'azienda. In questo caso per problematiche con il device basterà contattare il servizio al numero 800 191 435 e degli agenti specializzati si attiveranno da subito per risolvere da remoto il problema. Se ciò non bastasse sarà possibile ricevere la visita di un tecnico Huawei a casa in un orario pre-concordato che si occuperà in loco della riparazione dello smartphone.