Huawei Mate 10 Lite arriva anche in Italia. Disponibile ad un prezzo di 349 Euro

Huawei ha deciso di far debuttare il nuovo Mate 10 Lite anche in Italia. Uno smartphone della fascia media decisamente interessante che potrebbe senza dubbio divenire un best buy per molti utenti che non voglio al solito spendere troppo ma avere comunque un prodotto dalle ottime prestazioni e soprattutto dalle specifiche interessanti. S', perché il nuovo Huawei Mate 10 Lite è anche questo visto che possiede sulla carta un rapporto qualità/prezzo decisamente buono e che soprattutto possiede alle spalle un'azienda come Huawei che recuperando molto rispetto alle altre contendenti.

Il nuovo Huawei Mate 10 Lite possiede un display da 5.9 pollici in risoluzione Full HD+ che altro non è che 2160x1080 pixel IPS LCD con rapporto di forma a 18:9. Al suo interno presente il processore proprietario Kirin 659 Octa-Core con la Mali-T830 MP2 e soprattutto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna che potranno comunque essere espanse fino a 256GB. A livello di connettività parliamo di un modem 4G LTE ma anche di Wi-Fi dual band chiaramente quindi Bluetooth 4.2 e GPS-Glonass. Presente a differenza del Mate 10 Pro del jack da 3.5 mm che dunque permetterà di usare senza alcun adattatore il device. Sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sul retro proprio come visto per il fratello maggiore.

A livello di multimedialità invece presente un sensore posteriore doppio da 16MP+2MP e Flash LED ma molto interessante la presenza di un sensore doppio anche nella fotocamera anteriore con 13MP+2MP e anche qui Flash LED per selfie ottimali anche al buio. Uno smartphone dunque che pone una certa importanza al comparto fotografico permettendo all'utente di giocare molto da questo punto di vista. Non solo però perché lo smartphone potrà dire la sua anche a livello hardware con 4GB di RAM ed un processore "fatto in casa" capace di essere ottimizzato al massimo dall'azienda.

Il nuovo Hauwei Mate 10 Lite è disponibile già nei colori Prestige Gold ma anche Graphite Black e Aurora Blue ad un prezzo di 349 Euro.