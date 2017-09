Huawei Mate 10: in Rete le immagini del pannello frontale e il video rendering di come sarà

Il nuovo phablet top di gamma dell'azienda cinese Huawei verrà presentato il prossimo 16 ottobre in uno specifico evento a Monaco. Chiaramente parliamo del nuovo Mate 10 che in tanti attendono soprattutto per le sue performance ma anche per le novità che l'azienda cinese ha intenzione di introdurre per gli utenti grazie anche al posizionamento in esso del nuovo e futuristico processore HiSilicon Kirin 970 che sappiamo conta su di un processo produttivo a 10nm ma soprattutto guarda al futuro con la presenza già di algoritmi per l'intelligenza artificiale che a detta di Huawei permetterà di fare grandi cose in futuro proprio con i prodotti dell'azienda in arrivo.

In questo caso le specifiche tecniche del nuovo phablet dell'azienda non sono ancora trapelate completamente, sappiamo infatti solo della presenza del nuovo processore Kirin 970, ma grazie al solito OnLeaks è possibile osservare quale risulterà essere il design del nuovo Mate 10 che di certo non potrà non introdurre una sorta di display borderless che tanto piace agli utenti e che gli altri produttori hanno già iniziato a porre nei propri top di gamma. In questo caso il nuovo Huawei Mate 10 risulta decisamente importante per dimensioni, ma questa sappiamo non essere una novità visto che fa parte della famiglia phablet, di certo però quello che in azienda si è voluto fare è di aumentare sì le dimensioni del display cercando però di mantenere dimensioni ancora consone ad un utilizzo comunque pratico nelle mani degli utenti.

Il rendering video realizzato dal noto blogger permette di osservare un Mate 10 caratterizzato ancora dalle linee tipiche dello stile di Huawei ma con qualcosa di nuovo. A livello dimensionale il telefono dovrebbe possedere dimensioni di 150 x 77.5 x 8.5 milimetri con uno spessore che tenderà ad aumentare fino ai 9 millimetri in prossimità del modulo delle fotocamere posteriori che risulta essere doppio.

Display da 5.9 pollici con aspect ratio 18:9 con cornici praticamente inesistenti lateralmente e con un frontale, superiore ed inferiore, quanto mai ridotto anche se si mantiene la presente di un pulsante per le impronte digitali anche se nuove immagini hanno svelato il probabile pannello frontale del device che non vede la presenza di un pulsante anteriore che probabilmente prenderà posizione nella parte posteriore del device al di sotto delle fotocamere.

Altri dettagli riguardano le porte che secondo le indiscrezioni del video rendering dovrebbero essere poste nella classica posizione inferiore con una porta USB Type-C ed un jack da 3.5mm per l'introduzione delle cuffie. Sempre nel bordo inferiore presente una feritoia per l'altoparlante. Manca a questo punto solo lo smartphone che, come detto, Huawei presenterà in un evento specifico il prossimo 16 ottobre a Monaco e al quale chiaramente Hardware Upgrade non mancherà per mostrarvi dal vivo le immagini del nuovo device di casa Huawei.