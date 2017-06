Huawei Mate 10 in arrivo con display ''borderless'' e 4 fotocamere

Il nuovo Huawei Mate 10 potrebbe arrivare sul mercato con ben 4 fotocamere e non 2 o 3 come i produttori stanno ponendo nei loro smartphone di ultima generazione. Sì, avete capito bene. L'azienda cinese sembra pronta a cambiare le carte in tavola per quanto concerne la multimedialità e a proporre ai propri utenti un nuovo phablet caratterizzato da ben 4 sensori di cui due nella parte posteriore e due in quella anteriore. Una novità che al momento nessun produttore ha mai posto in essere sui propri device e che potrebbe dunque catturare l'attenzione degli utenti per le peculiarità che lo smartphone sembra possedere.

Non solo, visto che il nuovo Huawei Mate 10, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe possedere anche un display completamente borderless ossia con una riduzione praticamente completa delle cornici proprio come la moda del momento vuole. In questo caso le notizie rubate dai laboratori di Huawei conducono alla novità di un display da ben 6 pollici ma pronto a ridurre le proprie dimensioni con un'ottima ergonomia.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, il nuovo Mate 10, potrebbe montare un processore completamente nuovo che l'azienda cinese sta perfezionando proprio per il nuovo phablet. In tal caso parliamo del nuovo HiSilicon Kirin 970 caratterizzato da un processo produttivo a 10nm capace dunque di migliorare ancora più le prestazioni e soprattutto permettere un risparmio energetico. Non dovrebbero chiaramente mancare un sensore delle impronte digitali posizionato nella parte posteriore del phablet al di sotto della dual camera.

Purtroppo nessun altra informazione giunge sul nuovo Mate 10 di Huawei che l'azienda presenterà con ogni probabilità entro la fine di questo anno in concomitanza con il lancio del nuovo Galaxy Note 8 di Samsung a cui chiaramente cerca di catturare utenti. L'idea di porre una dual cam anche nella parte anteriore potrebbe risultare decisamente interessante e aprire a nuove feature sugli scatti personali.