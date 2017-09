Huawei: in arrivo uno smartphone con display 18:9 e quattro fotocamere

Huawei è pronta a rifocillare il mercato degli smartphone non solo con il nuovo phablet Mate 10 in arrivo il prossimo 16 ottobre ma anche con un altro device capace di introdurre novità interessanti soprattutto lato fotografico. Sì, perché quelle che sono apparse in Rete sono le immagini di un nuovo smartphone caratterizzato non solo da un display con aspect ratio da 18:9 ma anche dalla presenza di ben 4 fotocamere, chiaramente due frontali e due posteriori.

In questo caso il nuovo Huawei Maimang 6, questo il nome in codice apparso in Rete, verrà presentato il prossimo 22 settembre come riporta un'immagine teaser proprio di presentazione. Non solo perché grazie ad ulteriori immagini in Rete è stato possibile osservare da più vicino l'aspetto del nuovo smartphone assolutamente in linea con i design degli ultimi Huawei. Grazie anche alla certificazione TENAA è possibile scoprire come questo nuovo smartphone dell'azienda possegga un display da 5.9 pollici dalla risoluzione di 2160 x 1080 pixel e che soprattutto si estenda con un aspetto di 18:9 proprio come ormai va di moda in questo ultimo periodo tra i vari produttori.

Ma di certo quello che salta all'occhio nelle immagini rubate è la presenza di quattro fotocamere di cui due al posteriore con una risoluzione di 16MP+2MP sviluppata però in verticale ed un doppio sensore anche nella parte frontale da 13MP+2MP. A tutto questo seguono poi altre specifiche tecniche come ad esempio 4GB di RAM ed uno spazio interno di 64GB di memoria e quindi una batteria da 3240 mAh all'interno di un corpo realizzato completamente in alluminio.

Al momento purtroppo non ci sono informazioni sul fatto che questo smartphone possa realmente arrivare anche in Italia anche se in questo caso spesso abbiamo visto Hauwei presentare smartphone nel proprio paese di origine per poi portarlo qualche tempo dopo anche in terra nostrana. Non possiamo che attendere ulteriori notizie in merito direttamente dalla presentazione ufficiale del prossimo 22 settembre.