Huawei celebra gli "eroi del domani" con tre statue in giro per l'Italia. Ecco cosa rappresentano

Se in questi giorni vi siete chiesti cosa ci facessero due enormi statue comparse all’improvviso a Napoli e a Bari e una "in cerca di casa" a Milano, ecco svelato il mistero. Fanno parte della nuova campagna "I am what I do" lanciata da Huawei in occasione dell’arrivo in Italia del suo ultimo device il nuovo Mate 10 Pro, il primo smartphone con intelligenza artificiale integrata. La campagna racconta le storie di chi, grazie all’innovazione tecnologica, ha saputo raggiungere i propri traguardi professionali contribuendo a migliorare concretamente la vita delle persone.

I volti sono quelli che Huawei definisce eroi di domani: Massimo Ciociola, Monica Calicchio e Diva Tommei. Vediamo nel dettaglio chi sono.

Massimo Ciociola è CEO e founder di Musixmatch e ha prestato il volto alla statua che ha vagato tra le strade più importanti di Milano. Ciociola ha creato il più grande catalogo online di testi di canzoni, definito da Mark Zuckerberg "una delle realtà imprenditoriali italiane più interessanti e promettenti del panorama digital". L’app consente di visualizzare, mentre le si ascolta, i testi delle canzoni sul proprio smartphone oltre che di riconoscerle.

"La campagna I AM WHAT I DO è una celebrazione di quelli che noi abbiamo definito eroi di domani, imprenditori e imprenditrici che, grazie ad un utilizzo smart della tecnologia, hanno saputo esprimere il proprio potenziale e realizzare progetti concreti capaci di portare un reale valore nella vita quotidiana delle persone. Abbiamo scelto di dare spazio, quindi, a Massimo Ciociola, Monica Calicchio e Diva Tommei, che hanno dimostrato come sia possibile realizzare i propri sogni e raggiungere obiettivi sfidanti attraverso tenacia, passione e innovazione tecnologica, riconoscendo in loro valori che sono alla base della nostra identità. Con HUAWEI Mate 10 Pro l’intelligenza artificiale diventa accessibile a tutti. I AM WHAT I DO è la sfida che Huawei lancia a tutti gli “eroi di domani", afferma Lindoro Ettore Patriarca, Marketing Director Huawei CBG Italia.