Huawei apre il primo flagship store europeo a Milano: come candidarsi per le selezioni

Il primo flagship store europeo di Huawei sarà aperto a Milano il prossimo 30 novembre, nello specifico all'interno del CityLife Business&Shopping District. Il produttore cinese mostra ancora una volta l'interesse per il nostro mercato ricordando la sua importanza per la società: solo l'anno scorso, sempre nel capoluogo lombardo, Huawei apriva il primo costumer service europeo. Del resto il produttore non ha mai nascosto l'obiettivo di diventare monopolista nel settore degli smartphone e intende farlo conquistando progressivamente la maggior parte dei mercati espugnabili.

Secondo i dati delle principali firme del settore, Huawei è cresciuta di oltre il 400% negli ultimi due anni e in Italia occupa già la terza posizione, dietro Samsung e Apple, con il 16,3% del mercato. Manca poco per il sorpasso nei confronti del colosso di Cupertino, e dati alla mano sembra solo questione di tempo. Ancora distante Samsung, che nello Stivale occupa una ben salda prima posizione dall'alto del suo 37,5% del mercato. Come abbiamo già visto con gli store di altre società, quello di Huawei a Milano non sarà solo un punto vendita in cui acquistare i prodotti.

La compagnia proporrà la propria tecnologia ai clienti, che potranno provarla con mano prima di decidere se effettuare l'acquisto. La parola d'ordine è ancora una volta "Experience Hub", laddove tutta l'esperienza d'acquisto sarà accompagnata da personale che avrà una nuova formazione mirata per i nuovi obiettivi. Huawei è attualmente alla ricerca di candidati disposti a offrire la propria professionalità all'interno del flagship store di Milano, con l'apertura delle selezioni che avverrà a breve: la prima tappa avrà inizio il 1° ottobre, terminando l'8 ottobre.

Sono otto le posizioni aperte in diversi ruoli di crescente responsabilità. La compagnia seguirà gli otto giovani in un percorso di formazione personale dopo averli conosciuti presso il centro commerciale Fiordaliso di Rozzano in cui dovranno spiegare perché credono di essere "il candidato perfetto". Per partecipare bisognerà preliminarmente compilare il form a questo indirizzo e inviare il proprio curriculum vitae. I profili selezionati, si legge sul sito, potranno passare infine 7 giorni nell'headquarter a Shenzhen, in Cina, prima di iniziare la nuova avventura.