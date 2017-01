HTC X10: ecco le specifiche tecniche e l'immagine del nuovo smartphone in arrivo

L'evento mediatico fissato da HTC per il prossimo 12 gennaio si avvicina e in quella data l'azienda di Taiwan potrebbe presentare al mondo intero il successore del suo HTC One X9. Il nuovo smartphone dell'azienda sembra porsi in una fascia media con un buon comparto hardware e soprattutto l'ottimizzazione che è solita offrire HTC con i propri smartphone.

A livello tecnico le indiscrezioni parlano di un dispositivo con display da 5.5 pollici dalla risoluzione FullHD. Al suo interno sembra probabile che HTC ponga un processore MediaTek Helio P10 con otto Core Cortex-A53 con clock a 2GHz che affiancati ad una GPU Mali-T860 e a 3GB di RAM potranno portare ad ottimi risultati potenziali il nuovo X10. A livello multimediale invece il nuovo HTC dovrebbe puntare su di una fotocamera posteriore da 13 megapixel con stabilizzatore ottico di immagine (OIS).

Un prodotto dunque che non può chiaramente reputarsi top di gamma soprattutto visto che le indiscrezioni parlano già di un HTC 11 in arrivo molto presto, ma di certo un prodotto dalle buone caratteristiche pronto a rilevare l'ormai "vecchio" One X9 presentato ufficialmente durante il mese di dicembre dello scorso anno. Se il nuovo HTC X10 sarà realtà lo si potrà scoprire durante il prossimo 12 Gennaio quando, come detto, l'azienda porrà l'attenzione dei media su di una nuova serie (Ocean o U) e dove magari introdurrà anche questo nuovo X10.